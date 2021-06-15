Гол как сокол: оставивший все актер фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" пришел к новой жене с одним чемоданом

Актер сериала "Последняя встреча" и фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" в 2004 году женился на Лидии Рябцевой. Для Валентина Смирнитского это четвертый брак. Артист признался, что обрел счастье в этих отношениях.
По словам Смирнитского, в момент знакомства с Рябцевой, он, что называется, был гол как сокол. У актера не было никакого имущества. Все заработанное Валентин оставлял своим женам при разводе.
Лидию материальное положение звезды ленты "Д’Артаньян и три мушкетера" не испугало. Рябцева приняла предложение руки и сердца и согласилась скитаться по съемным квартирам. Как сообщил Смирнитский в свежем интервью, четвертой жене он достался с одним чемоданом.
С Лидией, считает Валентин, ему очень повезло. "Угадать своего человека — лотерейный билет", – отметил актер.
Лидия Рябцева, в свою очередь, рассказала, что сразу обратила внимание на Валентина Смирнитского. Она, как и многие ее ровесницы, была заочно влюблена в звезду фильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Некоторое время Лидия и Валентин были коллегами по работе. Какое-то время влюбленные встречались тайно. По словам супруги, Смирнитский создает впечатление жесткого человека, но на самом деле милый в душе.
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