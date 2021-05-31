Агата Муцениеце отказалась от бедного возлюбленного

Звезда кино и сериалов Агата Муцениеце хотела бы ухажера с хорошим заработком.

Агата Муцениеце стала гостем выпуска кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. За приготовлением блюд знаменитости говорили о личном. Беседуя с экс-гимнасткой, актриса призналась, что не стала бы встречаться с парнем, доход которого ниже, чем у нее. От бедных женихов Агата категорически отказывается.

Муцениеце не верит сказкам о том, что с любимым рай и в шалаше. Такие отношения, уверена звезда отечественного кино и сериалов, не работают. Мужчине в подобном союзе некомфортно.

Между тем, вариант, в котором избранник беден, но имеет перспективы разбогатеть, Агата считает приемлемым. В таком случае, рассуждает Муцениеце, потенциальный жених будет испытывать неловкости из-за низкого заработка, но это негативное чувство станет для него отличным мотиватором, и он начнет делать деньги.

Актриса не смогла сказать, сколько зарабатывает в месяц. Между тем знаменитость призналась, что может оставить в продуктовом магазине более семи тысяч рублей. Муцениеце обожает ходить в супермаркеты, а также готовить домашним всякие вкусности.

Агата редко дает деньги в долг. По словам знаменитости, она готова ссудить некоторую сумму знакомому, только в ситуации абсолютной безвыходности.

Агата Муцениеце сейчас проживает вместе с детьми – восьмилетним Тимофеем и пятилетней Мией. На выходные наследники артистки уезжают к отцу – звезде сериала "Мажор" Павлу Прилучному. Как призналась Агата, крохи от папы всегда приезжают счастливыми. Напомним, Муцениеце и Прилучный развелись в середине 2020 года.