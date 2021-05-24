Обручились?: у избранницы Янковского появилось кольцо на безымянном пальце на фоне слухов о беременности

Звезда сериала "Отель Элеон" Диана Пожарская и актер Иван Янковский рассекретили отношения в начале марта 2021 года. Между тем о романе знаменитостей говорили с осени 2020-го. Не так давно появились слухи о беременности актрисы, которые Диана и Иван опровергать не стали.
Накануне Пожарская дала еще один повод для сплетен. В "Сторис" личного "Инстаграм" девушки появились ее свежие фото. На безымянном пальце правой руки Дианы можно заметить кольцо. Украшение похоже на помолвочное. Отметим, официально об обручении Пожарская и Янковский не объявляли.
Напомним, ранее внук актера Олега Янковского, Иван Янковский встречался с коллегой по цеху Верой Кинчевой – дочкой рок-музыканта Константина Кинчева. В этих отношениях знаменитость была пять лет.
Диана Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Супруг был на девять лет старше звезды ситкома "Отель Элеон". В конце 2020-го стало известно, что Пожарская и Аксененко развелись. Детей у пары не появилось.
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