Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску

Наследник Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ошарашил россиян видом в инвалидном кресле. За здоровье маленького Тимофея начали переживать.

Обычно людей заставляют садиться в инвалидное кресло тяжелые травмы и болезни, из-за которых самостоятельное передвижение на ногах становится трудным или даже невозможным. Восьмилетний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заставил народ изрядно поволноваться, когда отец показал его в инвалидной коляске. Актер снял ребенка на видео и поделился им в инстаграм-истории. Россияне испугались за мальчика и начали думать, как можно ему помочь, но помощь оказалась не нужна.

В действительности Тимофей отлично ходит и бегает, его здоровье в порядке. Ролик был сделан на киноплощадке, где снимался Павел Прилучный. А инвалидная коляске была всего лишь сценическим реквизитом, который решил опробовать маленький Тимофей. Звездный отец просто взял мальчика на работу, а тот решил порисовать за столом, усевшись на кресло.

Напомним, совместные снимки Павла Прилучного и его нынешней избранницы Мирославы Карпович массово обсуждают в Сети. Многие поклонники и неравнодушные к положению Агаты Муцениеце россияне считают возлюбленную актера разлучницей и эгоисткой, которая нагло разрушила чужую семью. Они едко комментируют фотографии Павла Прилучного и Мирославы Карпович, выражая свое недовольство их любовным союзом.