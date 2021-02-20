"Чтоб ты сдохла, тварь": известную актрису прокляли после слухов об интрижке с Прилучным

Павел и Лукерья снимались в сериале "Призрак". По словам Ильяшенко, с Прилучным у нее было всего восемь совместных сцен и вне площадки они не виделись. Сплетни об их романе появились из-за невинного фото.
Тогда Павел опубликовал в личном микроблоге снимок из гримерной. В кадре артист был запечатлен вместе с Лукерьей. После публикации фотографии Ильяшенко затравили. Незнакомые женины отправляли звезде сериала "Сладкая жизнь" сообщения с проклятиями.
"Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью", – процитировала недоброжелательниц артистка.
На следующее утро шокированная Ильяшенко обсудила ситуацию с Прилучным. Артистка спросила, как часто ее коллега попадает в подобные ситуации. Павел отметил, что уже привык к такой реакции поклонниц, он давно перестал обращать внимание на подобное.
Лукерья Ильяшенко сделала определенные выводы из случившегося, теперь о личной жизни она не рассказывает. Если артистка и упоминает о любовном опыте, то никогда не называет имен.
Звезда "Сладкой жизни" очень серьезно относится к отношениям. Мимолетные романы она не заводит. Лукерья Ильяшенко встречается только с теми мужчинами, в которых влюблена.
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