Популярная актриса лишилась слуха из-за случайности на съемках

По словам Ильяшенко, на площадке картины было много оружия и пиротехники. В перерыве между дублями каскадер без предупреждения разрядил пистолет в небо. Звуки выстрелов напугали Лукерью Ильяшенко.
Звезда сериала "Аванпост" потеряла слух на полчаса из-за громких хлопков. Теперь артистка сторонится работающих с оружием и взрывчатыми веществами специалистов.
Часть сцен картины "Аванпост" снималась в павильоне на хромакее. Лукерья Ильяшенко призналась, что работать в таких условиях очень весело. Актриса с трудом сдерживала смех, когда ее коллеги тряслись от страха, смотря на крестики на зеленом полотне, – представляли представителей внеземных цивилизаций.
Знаменитость считает, что ее хохот был скорее нервным. Артистам на площадке приходилось очень тяжело: длинные смены, сцены драк, неудобное облачение. Звезды сериала "Аванпост" постоянно мерзли.
Лукерья Ильяшенко в основном работала без дублера. Каскадер заменял девушку лишь в одной сцене. "Ползи, кричи, выворачивайся от огня, старайся не попасть под колеса трактора", – поведала актриса.
Также звезда сериала "Аванпост" призналась, что весенний карантин из-за коронавируса повлиял на ее материальное положение. Ильяшенко несколько месяцев сидела без работы. Лукерья "проедала" сбережения.
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