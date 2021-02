Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление

29-летний режиссер назвал угрозы поклонника шуткой. По словам Кантемира Балагова, в него верят, его поддерживают.

Накануне кинематографист опубликовал в личном микроблоге фрагмент переписки с поклонником. Пользователь Сети сообщал Кантемиру Балагову, что очень ждет сериал по видеоигре The Last of Us и, если режиссер испортит пилотный эпизод проекта, то тот его "грохнет".

Провал картины фанат видеоигры обещал воспринять как личное оскорбление. The Last of Us, как оказалось, занимает особое место в жизни этого человека.

На угрозу Балагов отреагировал спокойно. Он ответил несколькими целующими смайликами.

Отметим, что переписка не на шутку напугала почитателей молодого режиссера. Тревожные новости об угрозах Балагову появились в СМИ. Кантемир поспешил успокоить общественность. Кинематографист заявил, что сообщение фаната он воспринимает как шутку. По словам Балагова, в основном ему пишут добрые слова. Кинодеятель поблагодарил всех за поддержку.

О том, что российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотную серию экранизации компьютерной игры The Last of Us, стало известно в середине января. Проект создается для платформы HBO.

Молодого режиссера прославил фильм "Теснота" – дебютная работа. Отличные отзывы получила другая его картина "Дылда". Эти ленты были награждены в Каннах. "Дылда" представляла Россию на "Оскаре".