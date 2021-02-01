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Сериалы
Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление

Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление

Кантемир Балагов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
29-летний режиссер назвал угрозы поклонника шуткой. По словам Кантемира Балагова, в него верят, его поддерживают.
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Накануне кинематографист опубликовал в личном микроблоге фрагмент переписки с поклонником. Пользователь Сети сообщал Кантемиру Балагову, что очень ждет сериал по видеоигре The Last of Us и, если режиссер испортит пилотный эпизод проекта, то тот его "грохнет".

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Провал картины фанат видеоигры обещал воспринять как личное оскорбление. The Last of Us, как оказалось, занимает особое место в жизни этого человека.

На угрозу Балагов отреагировал спокойно. Он ответил несколькими целующими смайликами.

Отметим, что переписка не на шутку напугала почитателей молодого режиссера. Тревожные новости об угрозах Балагову появились в СМИ. Кантемир поспешил успокоить общественность. Кинематографист заявил, что сообщение фаната он воспринимает как шутку. По словам Балагова, в основном ему пишут добрые слова. Кинодеятель поблагодарил всех за поддержку.

О том, что российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотную серию экранизации компьютерной игры The Last of Us, стало известно в середине января. Проект создается для платформы HBO.

Молодого режиссера прославил фильм "Теснота" – дебютная работа. Отличные отзывы получила другая его картина "Дылда". Эти ленты были награждены в Каннах. "Дылда" представляла Россию на "Оскаре".

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Автор: 1 февраля 2021, 12:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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