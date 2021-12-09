Пьющий муж известной актрисы заберет при разводе сотни миллионов: звезда горько рыдает

Кризис в отношениях Риз Уизерспун и Джима Тота назрел уже давно.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, по слухам, на грани развода. Брак знаменитой блондинки и актера Джима Тота дал трещину еще в прошлом году, а сейчас окончательно развалился, говорят инсайдеры.

В последние годы Джиму Тоту катастрофически не везет. Стриминговый сервис артиста Quibi не выдержал конкуренции и закрылся спустя шесть месяцев после старта работы. Незадолго до этого крах потерпела другая компания Тота, занимавшаяся поиском талантов. Потерявший бизнес Джим впал в глубокую депрессию и запил.

Карьера Риз Уизерспун между тем находится на пике. Более десяти лет назад актриса занялась продюсерской деятельностью и спустя время основала мультимедийную компанию Hello Sunshine. Организация выпустила успешные фильмы и телевизионные шоу, в том числе картину "Исчезнувшая", сериалы "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары", в которых женщины занимают центральное место. В части лент Риз Уизерспун снимала себя и своих подруг – Дженнифер Энистон и Николь Кидман. На фоне успеха актрисы ее муж выглядел неудачником.

В конце 2020-го появись слухи, что Риз Уизерспун и Джим Тот начали делить совместно нажитое имущество. В августе 2021 года стало известно, что предприимчивая блондинка продала Hello Sunshine за колоссальные 900 миллионов долларов. Общаясь с прессой Уизерспун призналась, что горько рыдала, отказавшись от своего детища.

После продажи мультимедийной компании общественность окончательно убедилась в том, что Риз Уизерспун и Джим Тот поставили точку в десятилетнем союзе. Теперь актрисе придется поделить заработанное с менее хватким мужем. Дело в том, что Риз не подписала брачный контракт. При разводе Тот может получить сотни миллионов долларов.