"Сиротка, переболевшая тифом": Мельникова с волчьим взглядом огребла от Васильева

Историк моды поделился мнением о стиле Дарьи Мельниковой.



Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Василев оценил стиль актрисы, звезды сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой. Эксперт проанализировал десяток образов артистки и пришел к довольно любопытным выводам.

По словам Васильева, Мельникова одевается в "хулиганском" стиле. Она обожает рваные джинсы, юбки с неровным подолом и мужские пиджаки. Иногда, говорит Александр Александрович, желая подчеркнуть дерзость и бесшабашность своей натуры Дарья слишком увлекается и становится похожей на беспризорницу.

Васильев заметил также, что Мельникова тяготеет к образам 20-х годов. Артистка любит ретро-наряды как у Айседоры Дункан, жакеты и юбки, напоминающие о временах Гражданской войны. Кроме того, в шкафу у Дарьи есть простенькие платья, в которых она выглядит как работница фабрики начала XX века.

Дарья не пытается понравиться окружающим, считает Александр Александрович. Мельникова носит простые с виду вещи, иногда делает экстремально короткую стрижку, которую Васильев называет "после тифа".

"Сиротка, переболевшая тифом", – огребла Мельникова от Васильева.

Высказался ведущий шоу "Модный приговор" и о лице "папиной дочки". Оно, как считает дизайнер, "не внушает доверия". Все дело в нависших бровях актрисы, "страстной форме губ" и глаз серого цвета, которые похожи на волчьи. Есть во взгляде актрисы что-то звериное, читает Васильев. Сразу становится ясно, что Дарья дерзкая, боевая и умеет себя защитить.

Александр Васильев подчеркнул, что к стилистам Дарье Мельниковой обращаться не надо – она нашла свой стиль. Эксперты могут превратить артистку в гламурную фифу, а таких на наших экранах пруд пруди.