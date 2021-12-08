Вымысел и поставленный на колени шансонье: за что критикуют сериал "Вертинский"

Авторы сериала вольно обошлись с фактами, считают поклонники вокалиста.

8 декабря на Первом канале выйдет финальная серия ленты "Вертинский". В восьмом эпизоде рейтинговой картины зрители узнают о возвращении вокалиста на родную землю. Многое изменилось за время отсутствия Александра Николаевича. Герою предстоит познакомиться с Советским Союзом.

Сериал "Вертинский" разделил зрителей на два противоборствующих лагеря. Одних лента восхищает, других расстраивает. Зрителям нравится энергичный сюжет с нотками мелодраматизма, точность диалогов, красота костюмов и декораций, а также исполнитель главной роли, 40-летний Алексей Филимонов. Между тем авторы сериала слишком вольно, по мнению поклонников легендарного шансонье, обращались с фактическим материалом. Дескать, в ленте, которая претендует на биографичность, слишком много вымысла.

Как сообщает vesti.uz, Александр Вертинский никогда не крутил романов с Верой Холодной и Марлен Дитрих, а его вторая жена Лидия не была капризной глупой истеричкой, какой ее представили в ленте. Кроме того, Вертинский жил в Германии очень недолго в 20-х и никогда не владел там кабаре. В Берлин он приезжал только для записей пластинок и на гастроли. После прихода к власти нацистов Александр Николаевич не появлялся в этой стране.

В сериале "Вертинский" генерала Якова Слащева, с которым шансонье познакомился во время Гражданской войны, заменили женщиной – начальницей контрразведки. С этой дамой в сериале связаны события, которые в реальности места не имели. Если верить ленте, то друзьями Вертинского являлись художник Осьмеркин, актер Мозжухин и вымышленный поэт Агеев. Между тем в юности вокалист общался Бурлюком, Маяковским и Северяниным.

По сюжету Александр Вертинский случайно оказывается в поезде с раненными. На самом деле вокалист осознанно поехал на войну. Артист ухаживал за пострадавшими ночи напролет – это помогало ему не думать о кокаине, к которому он пристрастился в мире московской богемы. На счету Александра Вертинского тридцать пять тысяч перевязок.

По мнению критиков, у создателей сериала не было задачи сделать правдивый фильм о Вертинском. Продюсеры хотели снять коммерчески выгодный проект по западным лекалам. Об этом свидетельствует история с аккомпаниатором, который по воле сценаристов стал геем. Кроме того, как считают в Сети, сериального Александра Николаевича "поставили на колени", чтобы он пожалел о том, что оказался в Советском Союзе.