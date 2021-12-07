Сыгравшая Вертинскую юная актриса сообщила об истерике

В сериале Первого канала "Вертинский" школьница Анна Мишина исполнила одну из главных ролей. Режиссер ленты Авдотья Смирнова доверила юной девушке образ второй жены Александра Вертинского, Лидии Вертинской.
Сериал "Вертинский" для Анны Мишиной – дебют на экране. В ленту девушка попала благодаря счастливому случаю. Однажды тетя начинающей актрисы показала коллеге по благотворительному фонду Авдотье Смирновой видео, на которых та играет и поет. Спустя время, когда Смирновой понадобилась способная девушка для съемок, она вспомнила о Мишиной. Анну утвердили на роль практически сразу.
Интересно, что Мишина не собиралась связывать свою жизнь с кино. Девушка хотела изучать иностранные языки и готовилась к поступлению в профильный вуз. После "Вертинского" Анна забыла о карьере переводчика и задумалась о театральном.
Впрочем, для новичка будни артиста стали настоящим испытанием. По словам Мишиной, до сериала "Вертинский" ее представления о закулисье кино были довольно поверхностными.
Снимали сериал с утра до позднего вечера, иногда Анне приходилось задерживаться на площадке до четырех ночи. Однажды из-за усталости у начинающей артистки случился нервный срыв. В тот день исполнительницу роли Лидии три раза переодели. Девушке три раза сменили прическу. Эксперты по гриму и костюму не могли прийти к согласию. В итоге у актрисы началась истерика. Мишина была не в силах остановить слезы.