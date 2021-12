В Сети появился "горько-сладкий" трейлер продолжения "Секса в большом городе"

На экраны скоро вернутся любимые герои.

HBO Max показал трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе" And Just Like That... Лента, состоящая из десяти эпизодов, выйдет на экраны 9 декабря.

Уже в премьерной серии зрители узнают о судьбе героини Саманты Джонс. По сценарию яркая блондинка разругалась с Кэрри Брэдшоу и отправилась в столицу Великобритании. Есть версия, что в финале сериала Кэрри предпримет попытку наладить отношения со строптивой подругой.

Ранее в Сети распространялись данные о том, что отношения героини Кэрри Брэдшоу с "мужчиной ее мечты" в And Just Like That... будут проходить через серьезный кризис. Любительница туфель от Manolo Blahnik и Мистер Биг решат развестись. Проблемы в личной жизни Кэрри традиционно будет обсуждать с подружками: Шарлоттой и Мирандой. Брэдшоу больше не ведет печатную колонку, а записывает подкасты.

В свежих сериях "Секса в большом городе" у Кэрри Брэдшоу появятся новые подруги. С приятельницей Симой героиня обсуждает свидания. С персонажем Че Диас, которая является стендап-комиком, журналистка создала подкаст. Как ранее сообщали создатели, Че Диас – небинарный персонаж, отрицающий собственную гендерную идентичность.

"Так же сильно, как я люблю этих трех женщин. Я буду очень скучать по Саманте. Она была жизнью сериала, у нее были лучшие реплики в шоу, и она ПОТРЯСАЮЩАЯ! Кстати, что случилось с лицом Шарлотты? Испорченные филлеры?", "Кэрри, вечеринка втроем" заставила меня почувствовать укол грусти из-за нового сериала без Саманты, но мне интересно познакомиться с новыми персонажами и пообщаться с некоторыми из моих любимых нью-йоркских светских львиц. Горько-сладкий трейлер", – рассуждают поклонники "Секса в большом городе".