Звезда Голливуда о страдающей из-за схожести с ней дочери: Действительно живет с этим

Риз Уизерспун – мама троих детей. 45-летняя голливудская актриса воспитывает дочь Аву и сына Дикона от брака с коллегой по цеху Райаном Филиппом. От нынешнего супруга, агента Джима Тота, у знаменитости есть сын Теннесси.
В свежем интервью 45-летняя Риз Уизерспун призналась, что пользователи Сети часто путают ее с наследницей, 22-летней Авой. Дело в том, что девушка выросла копией своей знаменитой родительницы.
Поклонники утверждают, что Риз и Ава выглядят как сестры-близнецы. Сравнение с юной дочерью льстит самолюбию Уизерспун. Читая комментарии фанатов на своей странице в соцсети, актриса чувствует себя молодой и красивой.
Между тем, как призналась Риз Уизерспун, ее дочка в этой ситуации сильно страдает. "Она действительно живет с этим. Я уверена, что выглядеть так же, как твоя мать, непросто", – поделилась звезда сериала "Утреннее шоу".
Артистка понимает, что Ава очень расстраивается, когда их путают, но помочь ей не в силах. Уизерспун не может найти для наследницы правильных слов. Сама она росла в обычной семье и в ранние годы была далека от публичности. На помощь Риз Уизерспун часто приходит коллега по цеху и подруга Зои Кравиц, которую тоже постоянно сравнивают с родительницей Лизой Боне.
Риз Уизерспун рассказала также, что ее дети очень много времени уделяют учебе. Актриса прикладывает массу усилий, чтобы обеспечить своим отпрыскам хорошую жизнь. Между тем, звезда Голливуда уверена, что успех и богатство еще никого не сделали по-настоящему счастливым. Секрет гармоничной жизни – это семья и чувство отдачи.
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