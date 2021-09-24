Актер Сергей Бурунов стремительно худеет: Мне привозят корм из корыт

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки", "Содержанки" и фильма "Родные" Сергей Бурунов в свежем интервью рассказал, что сбросил вес благодаря диете. Артист уже избавился от лишних девяти килограммов и планирует скинуть еще. Стремительно худеет знаменитость не для роли, а для здоровья.
Диета – своеобразный эксперимент для Бурунова. Актер решил выяснить, насколько сильна его тяга к сладкому. Звезда полностью отказалась от блюд с содержанием сахара. По словам Сергея, сложность заключается в том, что большинство продуктов на прилавках магазинов содержат низкомолекулярные углеводы.
Сергей Бурунов соблюдал диету даже во время отпуска на Кипре. Киприоты, по словам звезды, постоянно предлагали ему высококалорийные продукты и блюда. От угощений знаменитость отказывалась.
Дома звезда сериала "Полицейский с рублевки" не готовит. Бурунов заказывает еду с доставкой. Артист не скрывает, что кулинар из него никудышный. Дескать, еду, которую он готовит, невозможно есть.
"Мне привозят корм из корыт. Есть специально обученный человек, который привозит мне корыто", – с юмором поведал Сергей.
Сергей Бурунов отметил также, что не является гурманом. По словам знаменитости, на площадке ему приходится питаться "киносъемочными обедами".
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