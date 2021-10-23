А как же Карпович? Прилучного застукали в объятьях роскошной блондинки

Павел Прилучный, по имеющимся данным, встречается со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Но после свежего снимка актера поклонники засомневались в том, что он верен своей возлюбленной.
Исполнитель главной роли сериала "Мажор" огорошил публику горячим кадром с певицей Глюкозой в своем микроблоге. На фото парочка прижалась друг к другу и страсно обнимается. Оба артиста лучезарно улыбаются при этом.
Несмотря на то, что Павел Прилучный дал понять, что они с Натальей Чистяковой-Ионовой снимаются вместе в новом проекте, фолловеры предположили, что у звезд завязывается служебный роман. К слову, певица замужем. "Играем с Наташей в любовь", – подписал кадр актер.
Напомним, ранее Павел Прилучный снялся в фильме "Соври мне правду" с Дарьей Мельниковой. Пара участвовала в интимной сцене. Тогда актера тоже заподозрили в романе с коллегой.
Что касается Мирославы Карпович, то в последнее время артистка выглядит крайне истощенной. Поклонники уже бьют тревогу из-за ее внешнего вида, советуя перестать худеть.
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