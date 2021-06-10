Рудова без стеснения показала сексуальную фигуру

Звезда сериала "Универ" часто радует подписчиков откровенными фотографиями. На этот раз Наталья выложила снимок с отдыха.
Черный облегающий купальник отлично подчеркнул достоинства фигуры Рудовой. Артистка позирует на фоне тропических пейзажей под струей воды. Влажное тело и таинственно закрытые глаза свели с ума фолловеров.
Однако подпись к публикации Наталья Рудова выбрала простую и забавную. Она заявила, что хочет скорее помыться после прочтения ленты новостей. С чем связан такой эмоциональный всплеск, остается непонятным.
Фолловеры Рудовой удивились такой фотографии. Они восторженно отреагировали на нее. Многие отметили красоту фигуры актрисы, а также заявили, что Наталья – эталон сексуальности. Примечательно, что злостных комментариев звезде удалось избежать.
"Шикарные ноги", "Наталья, вы красотка", "Сочная, приятно смотреть", "Мисс сексуальность", "Вы дива красоты", "Здесь идеально все", – искренне написали фолловеры.
Напомним, что недавно Наталья Рудова опубликовала фотографию в слишком открытом наряде. Приняв соблазнительную позу, актриса показала свои шикарные формы. Коллеги и поклонники восхитились публикацией, однако, нашлись и те, кто предположил, что скоро Рудова начнет публиковать совсем голые фотографии.
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