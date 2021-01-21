Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
21 января
Лента новостей
04:18
"Солдат в юбке!": названа причина несносности и одиночества Самбурской
02:36
Интимные свечи голливудской звезды оказались опасными для жизни
00:03
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
21:50
Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела
21:41
Массово накручивают ботов: в соцсетях появились фейковые группы в поддержку Навального
21:19
В Красноармейске дети массово отравились едой в школах
20:47
Под Тверью при пожаре погиб пенсионер
20:03
Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве
19:55
Джо Байден официально вступил в должность президента США
19:45
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины "Спутник V"
19:41
Переломанная Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске
19:19
Объявившая войну журналистам Маркл с треском провалилась
19:15
"Папа ушел в Крещение": Поплавская рассказала о страшном горе в семье
19:08
Двое жителей Волгограда погибли от обморожения
18:54
Киркоров поведал о связи с любовником Бузовой
18:34
Вскрылись шокирующие факты беременности молодой жены Шнурова
18:21
Возможность развода Дональда и Меланьи Трамп оценили: В их отношениях происходят изменения
18:11
Названа возможная причина взрыва в центре Мадрида
18:11
Юлия Меньшова показала редкий снимок с мужем
18:11
В России запретили популярные анимационные сериалы
18:05
Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене
18:01
Цискаридзе сковырнул больную рану Волочковой в ее день рождения
17:47
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
17:30
Взбешенная мать вмазала Бузовой
17:27
В Мадриде прогремел мощный взрыв
17:23
Ругалась матом и прогуливала школу: Дана Борисова об отношениях с дочерью
17:21
Инфаркты, кома, пьяные драки: как живет вернувшийся с того света Валерий Гаркалин
17:11
Политолог Марголин о частом появлении Лукашенко с собакой: Больше никому не доверяет
17:11
Стало известно о тайном желании Началовой
17:04
В Краснодаре при обвале траншеи пострадали рабочие
16:52
Оскорбленный Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд
16:46
Разрушение носа и потеря зрения: лор сделал прогноз смертельно больной бывшей жене Аршавина
16:31
Зараженному Ефремову потребовалась помощь врача в колонии
16:27
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
16:23
Россия направила заявку на регистрацию "Спутник V" в ЕС
16:19
У Андрейченко начались проблемы с законом
16:10
Воробьев подверг себя смертельной опасности
16:06
Володин сообщил об отсутствии вопроса о ковид-паспортах в повестке ГД
15:57
Сын нанял Алибасову охрану из-за мерзких выходок экс-помощника продюсера
15:42
Цитокиновый шторм: у госпитализированной с ковидом Фрейндлих начались осложнения
15:42
Украинскую певицу затравили на родине за связь с Киркоровым
15:41
Умерла режиссер фильма "Праздники детства"
15:33
Звездные родители и исчезающий муж: что стало со звездой сериалов "Леди Бомж" и "Леди Босс" Ириной Лачиной
15:31
"С жиру бешусь": Волочкова сделала заявление о баснословных тратах
15:28
Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой
15:28
Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе
15:08
Звезда незрелых подростков: Моргенштерна жестко унизили за дилетантство
15:04
Россиян предупредили о нашествии тараканов
14:46
Утыканная трубками Решетова всполошила народ
14:41
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
"Давно бы положила этому конец": звезда 90-х призвала Пугачеву выйти из тени
Сериалы

"Солдат в юбке!": названа причина несносности и одиночества Самбурской

Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
Звезда сериала "Универ" регулярно влипает в скандалы. С каждым годом в России становится все меньше звезд, с которыми Настасья Самбурская еще не поссорилась. Актриса конфликтовала с продюсером Максимом Федеевым, певицей Ольгой Бузовой, телеведущими Ксенией Бородиной, Аленой Водонаевой и многими другими. Ведический астролог Анна Гехман считает, что несносность Настасьи Самбурской продиктована положением небесных светил.
прочитано 368 раз

Луна в Рыбах. Луна здесь чувствует себя прекрасно, водная стихия для нее идеальна. Она делает человека очень чувственным, эмоциональным. Мечтательная натура, мягкая и ранимая, однако избыток воды иногда даст переизбыток вышеперечисленных качеств. Такой человек очень артистичен, талантлив, сентиментален, часто прибывает в мире грез и иллюзий. Любит путешествовать.

ПО ТЕМЕ

Самбурская в колготках взгромоздилась на шест

Самбурская рассказала поклонникам о страшном недуге

Универ. Новая общага – 3 сезон (сериал)

 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

А Марс в Овне в корне меняет ее характер и, из нежной и ранимой, она становится очень жесткой и категоричной. Марс здесь находится в экзальтации, то есть все его марсианские качества усиливаются, что может давать резкость, переходящую порою в грубость – солдат в юбке! Такой женщине будет сложно найти себе подходящего мужчину. А Солнце рядом с ретроградным Меркурием лишний раз подтверждают этот факт. В личной жизни будет много проблем. Всегда будет сложно договориться. Всему виной здесь ретроградный Меркурий, который просто не даст Настасье видеть истины из-за того, что в голове у нее много неясностей и заблуждений. Солнце усиливает эго и вместе с Меркурием это горючая смесь.

Соединение Юпитера с Луной и Раху в Рыбах одна из лучших материальных йог-комбинаций успеха, финансового благополучия и славы. Одна Раху будет давать человеку не только взлеты, но и падания, так как Раху связан со скандалами и конфликтами, многими негативными аспектами жизни. И он здесь командует парадом. Раху будет побуждать человека совершать корыстные поступки, различные финансовые манипуляции, а также может сыграть злую шутку – человек прославится, но какой ценой...

Венера в Козероге заставляет человека следовать установленным им самим правилам. В любви такие люди все контролируют и не любят показывать свои чувства. Венера в Козероге даст художественный вкус и умение концентрироваться на одном деле, порядок во всем и следование правилам.

Кету в Деве даст много беспокойств и проблемы с пищеварением. Сатурн же в Скорпионе даст импульсивный характер, такой человек может быть вовлечен в нечистые дела и скандалы.

2021 год принесет Настасье много творческих идей, ее будут переполнять желания, энергия будет лить через край. Она будет хвататься за все сразу. И, что интересно, будет успевать! А реализовать желания помогут влиятельные друзья. 2021 год для Настасьи – год исполнения желаний. Материальный успех ей обеспечен. В ее творческой деятельности и карьере будет подъем, о котором она давно мечтала. И 2021 год будет годом духовного роста для нее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 21 января 2021, 04:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела
Джо Байден официально вступил в должность президента США
Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене
Политолог Марголин о частом появлении Лукашенко с собакой: Больше никому не доверяет

Шоу-бизнес

Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве
Переломанная Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске
Объявившая войну журналистам Маркл с треском провалилась
"Папа ушел в Крещение": Поплавская рассказала о страшном горе в семье

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой

Разочарованиеи гнев
Шоу-бизнес

Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!

Екатерина резко высказалась

Шоу-бизнес

"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Она так и не встретила идеального мужчину

Шоу-бизнес

Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом

Балерина ждет мужчину мечты

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+