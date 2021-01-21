"Солдат в юбке!": названа причина несносности и одиночества Самбурской

Звезда сериала "Универ" регулярно влипает в скандалы. С каждым годом в России становится все меньше звезд, с которыми Настасья Самбурская еще не поссорилась. Актриса конфликтовала с продюсером Максимом Федеевым, певицей Ольгой Бузовой, телеведущими Ксенией Бородиной, Аленой Водонаевой и многими другими. Ведический астролог Анна Гехман считает, что несносность Настасьи Самбурской продиктована положением небесных светил.

Луна в Рыбах. Луна здесь чувствует себя прекрасно, водная стихия для нее идеальна. Она делает человека очень чувственным, эмоциональным. Мечтательная натура, мягкая и ранимая, однако избыток воды иногда даст переизбыток вышеперечисленных качеств. Такой человек очень артистичен, талантлив, сентиментален, часто прибывает в мире грез и иллюзий. Любит путешествовать.

А Марс в Овне в корне меняет ее характер и, из нежной и ранимой, она становится очень жесткой и категоричной. Марс здесь находится в экзальтации, то есть все его марсианские качества усиливаются, что может давать резкость, переходящую порою в грубость – солдат в юбке! Такой женщине будет сложно найти себе подходящего мужчину. А Солнце рядом с ретроградным Меркурием лишний раз подтверждают этот факт. В личной жизни будет много проблем. Всегда будет сложно договориться. Всему виной здесь ретроградный Меркурий, который просто не даст Настасье видеть истины из-за того, что в голове у нее много неясностей и заблуждений. Солнце усиливает эго и вместе с Меркурием это горючая смесь.

Соединение Юпитера с Луной и Раху в Рыбах одна из лучших материальных йог-комбинаций успеха, финансового благополучия и славы. Одна Раху будет давать человеку не только взлеты, но и падания, так как Раху связан со скандалами и конфликтами, многими негативными аспектами жизни. И он здесь командует парадом. Раху будет побуждать человека совершать корыстные поступки, различные финансовые манипуляции, а также может сыграть злую шутку – человек прославится, но какой ценой...

Венера в Козероге заставляет человека следовать установленным им самим правилам. В любви такие люди все контролируют и не любят показывать свои чувства. Венера в Козероге даст художественный вкус и умение концентрироваться на одном деле, порядок во всем и следование правилам.

Кету в Деве даст много беспокойств и проблемы с пищеварением. Сатурн же в Скорпионе даст импульсивный характер, такой человек может быть вовлечен в нечистые дела и скандалы.

2021 год принесет Настасье много творческих идей, ее будут переполнять желания, энергия будет лить через край. Она будет хвататься за все сразу. И, что интересно, будет успевать! А реализовать желания помогут влиятельные друзья. 2021 год для Настасьи – год исполнения желаний. Материальный успех ей обеспечен. В ее творческой деятельности и карьере будет подъем, о котором она давно мечтала. И 2021 год будет годом духовного роста для нее.