"Уже сидит": оставленная Козловским Зуева показала подросшую дочь актера

В марте этого, 2020 года, Ольга подарила Даниле первенца. Дочь знаменитости назвали Ода Валентина.
В личном микроблоге Ольга Зуева опубликовала свежий снимок. Актриса запечатлела маленькую дочь, сидящую у края бассейна. Малышка повернута спиной к камере. Покой Оды Валентины охраняет собака по кличке Груша.
Подписчики удивились тому, как выросла наследница Данилы Козловского. "Уже сидит, вроде недавно родилась:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "такое же удивление", "Пухляшка какая👍👍", "Боже, как быстро бежит время！Вот тебе и человечик!", "Как время летит....", "Такая большая уже?", "Как подросла Ода, какое чудесное, такое тихое и спокойное фото", "Картина маслом...." - рассуждали пользователи Сети.
Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский живут в США. В Америке прошли роды артистки. В начале лета актер вернулся в Россию, оставив семью в Нью-Йорке. На родине знаменитость приняла участие в очередном проекте.
Как писали "Дни.ру", недавно появились слухи о романе Данилы Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной. Злые языки говорили, что актер бросил избранницу и маленькую дочь. Якобы Данила увлекся Оксаной во время совместной работы над фильмом "Чернобыль". Между тем, есть версия, что сплетни спровоцировали сами артисты. Таким образом знаменитости привлекают внимание к картине.
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