"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину

Не успела утихнуть шумиха, связанная с разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, как артистка оказалась втянута в новый скандал. Об артистке негативно высказался продюсер Виталий Гершинков.

После новости о разводе стало известно, что Агата Муцениеце перестала играть в спектакле "Авантюристы поневоле", где ее партнером был муж Павел Прилучный. Примечательно, что теперь ее место в постановке заняла актриса Мирослава Карпович, которая, по слухам, и разбила семью артистов. По слухам, Агату выставили из "Авантюристов".

Впрочем, у продюсера этого театрального проекта Виталия Гершинова своя версия. Якобы это Агата Муцениеце сорвала спектакль, когда не пришла на работу. В свою очередь, помощники актрисы заявили, что никаких графиков от продюсеров не получали. А тут еще выяснилось, что выбыл из проекта и актер Александр Мохов.

Виталий Гершинов, общаясь со зрителями в соцсети, "проехался" и по Агате, и по Александру. Последний якобы пытался пропихнуть жену на место Муцениеце и вообще выпивал, а у Агаты был график, но просто ее помощники не проконтролировали. "В сложившейся ситуации Агата ловко выскочила, так как, судя по всему, не знала, как ей теперь играть с ребятами, которые знают, что большая часть того, что она про Пашу говорит, неправда", – заявил продюсер.

Разразился скандал. Помощники Агаты Муцениеце в один голос утверждают, что продюсер таким образом пытается скрыть свои промахи. Александр Мохов, узнав о наскоке Виталия Гершинова, расстроился. "Виталий Гершинков заявил, что оказывается я делал все, чтобы моя жена вытеснила Агату Муцениеце. Ну как это может быть, если спектакль ставился под Павла Прилучного и Агату Муцениеце... По меньшей мере глупо это заявлять. Мы (наша семья и Агата), покинув проект много нового о себе узнали. Виталий Гершинков теперь говорит, что я так пил, что еле стоял на ногах. Ну пусть это будет на его совести, раз он ничего не смог придумать, что могло бы оправдать его нечистоплотное поведение..." – высказался актер, который, к слову, был одним из создателей этого спектакля.

Александр Мохов предположил, что продюсер облил их грязью по чьей-то указке. "Я даже знаю у кого..." – интригующе отметил актер. Но распространяться на эту тему не стал. "Мне просто жаль, что тот ребенок, что рождался в любви, наш спектакль "Авантюристы по любви", был убит. Зависть и финансовые козни разрушили наш проект", – признался Александр Мохов.