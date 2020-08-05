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Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз купила машину за 4 миллиона

Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" похвасталась дорогостоящей покупкой. Дарья Мороз приобрела иномарку.
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Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова теперь катается по столичным улицам на роскошном Cadillac XT5. "Впервые гоняю на "американце" класса люкс, и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала", – призналась звезда сериала "Содержанки".

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Дарья Юрьевна Мороз актриса

О приобретении артистка рассказала в личном микроблоге. Знаменитость сделала фото на фоне новенького авто. Машину Дарья выбрала не из дешевых. Кроссовер артистки относится к представительскому классу и стоит порядка четырех миллионов рублей.

Стоит отметить, что за последние годы финансовое положение звезды сериала "Содержанки" изменилось к лучшему. После развода с Богомоловым в 2018 году артистка купила квартиру в столице. На момент приобретения апартаменты знаменитости еще строились, Мороз собиралась въехать в новую жилплощадь во втором квартале 2019 года.

Не так давно звезда сериала "Содержанки" вернулась к работе после длительного перерыва. Дарья Мороз и ее дочь проводили летние каникулы за городом. В соцсетях артистка опубликовала фото со съемок. В кадре Мороз предстает в образе жгучей брюнетки. Новый имидж знаменитости очень понравился подписчикам.

Автор: 5 августа 2020, 11:36 Источник: Instagram • Требует проверки
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