Сменившая имидж Дарья Мороз стала копией знаменитой матери

Актриса удивила поклонников сменой имиджа. Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз стала брюнеткой.

Судя по всему, актриса участвует в новом проекте и ради роли изменила уже ставший привычным образ. Дарья Мороз сменила короткие светлые волосы на черные локоны до плеч. Скорее всего, звезда сериала "Содержанки" примерила парик.

Новый имидж знаменитость продемонстрировала в личном "Инстаграм". Опубликованное фото поклонники встретили с восторгом. Многие подписчики нашли сходство Дарьи Мороз с матерью – артисткой Мариной Левтовой. Интересно, что родительница знаменитости не была темноволосой.

"На этом фото вы очень похожи на свою МАМУ!!! На Марину!!! Я ее так любила... Актриса замечательная, красавица!!! 🌺🌸🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Снежная королева😍🔥", "Необыкновенно красива", "Как это? Дитя, чистое дитя ! 🙌", "Инопланетное фото получилось🌺", "Аж дыхание свело....я сперва не поняла, что это Вы, Даша... Как Вы похожи на свою маму...💐💞", – писали комментаторы.

Напомним, Дарья Мороз родилась в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Мать звезды сериала "Содержанки" погибла на 41-м году жизни. 27 февраля 2020 года Левтова вместе с семьей отдыхала за городом. Марина с другом и дочерью Дарьей упали в овраг во время катания на снегоходе. Наследница актрисы при падении получила переломы. Сама Левтова с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, где вскоре умерла. Друг Марины, сидевший за рулем, выжил, но некоторое время находился в коме.