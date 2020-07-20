9-летняя дочь Константина Богомолова сделала пикантное фото Дарьи Мороз

Дарья Мороз наслаждается отпуском. Звезда сериала "Содержанки" отдыхает в Псковской области.

В начале июня знаменитость вместе с дочерью Анной Богомоловой перебралась в сельскую местность. Дарья Мороз гостит в доме отца, режиссера Юрия Мороза.

В личном микроблоге звезда сериала "Содержанки" публикует снимки, сделанные на лоне природы. Мороз показала подписчикам фото в стиле ню: обнаженная артистка загорает на фоне умиротворяющего пейзажа.

Дарья призналась, что пикантный кадр создала ее девятилетняя дочь Анна. Девочка заявила, что в мастерстве создания красивых фотографий может соперничать с отцом, режиссером Константином Богомоловым. "Художественно сняла маму", – прокомментировала работу наследницы звезда сериала "Содержанки".

"Вот это да! Гены пальцем не задавишь", "Действительно. Все равно мы все уже видели", "Пусть не останавливается. Личный фотограф – это круто", "Какая красота!" – прокомментировали снимок интернет-пользователи.

Ранее Дарья Мороз призналась, что деревенская жизнь ей по вкусу. Звезда сериала "Содержанки" навсегда бы переехала за город, но учеба наследницы не позволяет ей реализовать мечту. Дочь Мороз и Богомолова ходит в столичную школу при посольстве Германии.