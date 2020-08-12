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Сериалы
Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала

Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
12 августа звезда сериала "Великолепный век" празднует 37-летие. Благодаря турецкой теленовелле Мерьем Узерли стала популярна во всем мире. Между тем личного счастья артистка пока так и не обрела.
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После роли отважной Роксоланы, умудрившейся завоевать сердце османского султана Сулеймана Великолепного, Узерли проснулась знаменитой. К Мерьем было приковано всеобщее внимание, особо поклонники интересовались жизнью артистки вне кадра.

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О том, как складывалось личное счастье артистки до сериала "Великолепный век", практически ничего не известно. Знаменитость тщательно скрывает информацию о любовных связях и не хочет, чтобы об этом судачили посторонние. Тем не менее, уже во время съемок теленовеллы Мерьем Узерли стали приписывать роман с коллегой по цеху Халитом Эргенчем. Поклонников поражало то, как достоверно исполнитель роли султана Сулеймана изображает страсть к партнерше. Отличной актерской игры Халита оказалось достаточно для появления сплетен. Эргенчу не раз приходилось опровергать информацию об интрижке с Узерли. Актер не уставая повторял, что любит жену, которая, к слову, тоже снималась в "Великолепном веке".

Впрочем, в какой-то степени фанаты сериала были правы. В момент создания теленовеллы Мерьем Узерли действительно была увлечена, правда, совершенно другим артистом – Озаном Гювеном. Актриса не скрывала, что всегда как-то по-особенному относилась к коллеге. "В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер – Гювен", - говорила звезда "Великолепного века", интригуя поклонников, которые так до конца и не поняли, был ли у знаменитостей роман, или же все завершилось еще на стадии флирта.

В 2012 году звезда сериала "Великолепный век" стала возлюбленной бизнесмена Джана Атеша. Пара планировала оформить отношения официально. Незадолго до бракосочетания предприниматель и артистка крупно поскандалили, после чего последняя сбежала из Турции в Германию, откуда родом. К Атешу Узерли так и не вернулась.

Спустя время стало известно, что берега Босфора звезда "Великолепного века" покинула с ребенком под сердцем. В 2014 году артистка родила дочь Лару. Джан Атеш участвует в воспитании крохи, однако видится с ней не так часто, как хотелось бы – Лара живет в Германии.

По словам артистки, с момента появления дочери ее сердце свободно. Звезда сериала "Великолепный век" уверяет, что сосредоточена на воспитании наследницы и карьере. Между тем ходят слухи, что Мерьем Узерли встречается с актером из Турции Чагларой Эртугрулом. Поговаривают, что знаменитости познакомились в Хорватии, на съемках. Дескать, 32-летний актер был так очарован Мерьем, что бросил возлюбленную, на которой собирался жениться.

Автор: 12 августа 2020, 14:00

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