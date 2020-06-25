Дарья Мороз окунулась в деревенскую жизнь: Отдохнула и посвежела

Звезда сериала "Содержанки" и ее дочь проводят летние каникулы на природе. Деревенская жизнь пошла на пользу Дарье Мороз и ее наследнице Анне Богомоловой.

В начале июня артистка вместе с отпрыском перебралась в Псковскую область. Звезда сериала "Содержанки" остановилась в доме отца, режиссера Юрия Мороза. В деревне Дарье и Анне нравится.

В личном микроблоге Мороз показала атмосферное фото. В кадре она позирует на фоне поленницы. Дарья отказалась от макияжа. Надо сказать, что чистый воздух, солнце и природа пошли знаменитости на пользу: она выглядит свежей, отдохнувшей.

Знаменитость не скрывает, что сельская жизнь намного привлекательнее столичной. Дарья навсегда бы переехала за город, если бы не учеба Анны.

Дочь звезды сериала "Содержанки" ходит в школу при посольстве Германии. "Преподают на немецком по немецкой системе. Русским мы занимаемся отдельно", - рассказывала знаменитость.

Идея устроить Анну в школу при посольстве принадлежала Дарье. Первое время близкие отговаривали Мороз от затеи, но со временем поняли, что ребенку это на пользу. По словам звезды сериала "Содержанки", Анна справляется с программой и учится на отлично.

Свежий снимок девятилетней Анны актриса тоже опубликовала в соцсетях. За последние несколько месяцев девочка заметно выросла.

Напомним, что отцом Анны Богомоловой является известный режиссер Константин Богомолов. С кинематографистом Дарья Мороз развелась в 2018 году. Экс-супруги сохраняют дружеские отношения.