Дарья Мороз окунулась в деревенскую жизнь: Отдохнула и посвежела

В начале июня артистка вместе с отпрыском перебралась в Псковскую область. Звезда сериала "Содержанки" остановилась в доме отца, режиссера Юрия Мороза. В деревне Дарье и Анне нравится.
В личном микроблоге Мороз показала атмосферное фото. В кадре она позирует на фоне поленницы. Дарья отказалась от макияжа. Надо сказать, что чистый воздух, солнце и природа пошли знаменитости на пользу: она выглядит свежей, отдохнувшей.
Знаменитость не скрывает, что сельская жизнь намного привлекательнее столичной. Дарья навсегда бы переехала за город, если бы не учеба Анны.
Дочь звезды сериала "Содержанки" ходит в школу при посольстве Германии. "Преподают на немецком по немецкой системе. Русским мы занимаемся отдельно", - рассказывала знаменитость.
Идея устроить Анну в школу при посольстве принадлежала Дарье. Первое время близкие отговаривали Мороз от затеи, но со временем поняли, что ребенку это на пользу. По словам звезды сериала "Содержанки", Анна справляется с программой и учится на отлично.
Свежий снимок девятилетней Анны актриса тоже опубликовала в соцсетях. За последние несколько месяцев девочка заметно выросла.
Напомним, что отцом Анны Богомоловой является известный режиссер Константин Богомолов. С кинематографистом Дарья Мороз развелась в 2018 году. Экс-супруги сохраняют дружеские отношения.
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