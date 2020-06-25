Муцениеце после развода устроила фотосессию в бикини: Пусть кусает локти

31-летняя актриса кино и сериалов устроила небольшую фотосессию в купальнике. Агата Муцениеце запечатлела себя в шезлонге у бассейна.
Кадры знаменитость опубликовала в соцсетях. Экс-супруга Павла Прилучного позирует в алом бикини. Агата демонстрирует плоский живот и эффектное декольте. "Не бывает много фоток в купальнике", – подписала кадр актриса.
Надо ли говорить, что подписчики от свежей публикации звезды остались в восторге. Кроме того, фанаты подняли тему недавнего развода актрисы с коллегой по цеху. Поклонники указали Прилучному на то, какую красотку он потерял: дескать, пусть кусает локти.
"Не зря по утрам бегала🔥", "С таким телом -да🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фигура для мамы двоих детей просто отпад! Так держать красотка!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Огогого сочная Агата какая😍😍😍", "Ох, Агата, какая же ты красотка!!!!❤️ Ну просто богиня!!🔥 Была б я мужчиной... Не упустила бы тебя никогда!😂😍" – написали пользователи Сети.
Напомним, что совсем скоро Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретятся на съемочной площадке сериала "В клетке". Теленовеллу продлили на второй сезон. В картине Агата и Павел играют влюбленных.
Муцениеце признавалась, что из-за развода опасалась потерять место в проекте. Прилучный не только играет в картине, но и является одним из продюсеров. Агата лично позвонила экс-мужу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Павел уверил, что Агата останется в сериале.
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