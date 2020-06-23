Хилькевич напугала поклонников заявлением о переменах: Надеюсь, это не развод?

Звезда сериала "Универ" встревожила поклонников. Анна Хилькевич заставила поволноваться.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Артистка и предприниматель познакомились во время обычной прогулки в парке. Через два года после первого свидания, летом 2015-го, Анна и Артур поженились.

Хилькевич и Волков создают впечатление крепкой пары. Супруги вместе ведут бизнес и занимаются воспитанием дочерей Арианны и Марии. Впрочем, на волне череды громких звездных разводов и они заставили поволноваться.

В личном микроблоге Анна Хилькевич опубликовала пост, который встревожил подписчиков. Звезда сериала "Универ" заговорила о переменах в жизни. Артистка намекнула, что хочет укоротить и выкрасить волосы. "Точно психанула", – прокомментировала свое желание артистка.

Фанатов странная публикация знаменитости переполошила. Поклонники пришли к выводу, что желание изменить прическу может свидетельствовать о проблемах в личной жизни. Недаром существует мнение, что после расставания женщины решаются на кардинальные перемены во внешности.

"Еще одно время перемен. Надеюсь, это не развод? Как у Асмус с Харламовым?" – написала обеспокоенная фанатка. Хилькевич сообщение поклонницы проигнорировала. Между тем подписчики на всякий случай пожелали Анне семейного благополучия и призвали не забывать о супруге.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов разводятся после восьми лет совместной жизни. Знаменитости сообщили, что решили расстаться еще в прошлом году. Также несколько недель назад официально расторгли отношения артисты Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Говорят, разводиться собираются певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.