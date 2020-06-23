Изгнанная из Театра сатиры Мишулина об увольнении Добронравова: Ему пророчили судьбу следующего худрука

Артистка сообщила, что у Добронравова в последнее время слишком много работы. Помимо театра, у Федора были съемки в кино, антрепризные спектакли и собственный продюсерский центр. Мишулина считает, что коллега устал разрываться между проектами.
Карина напомнила, что в минувшем году звезда сериала "Сваты" перенесла инсульт. Проблемы со здоровьем заставили обратить внимание на себя, вспомнить о близких. "Не надо тут искать подводных камней", – заметила актриса. Мишулина подчеркнула, что в труппе никогда не было атмосферы злобы.
Также артистка сообщила, что за кулисами театра звезде сериала "Сваты" пророчили судьбу следующего худрука. Актеры шептались: мол, если Александр Ширвиндт уйдет на пенсию, его место займет Федор Добронравов.
Мишулина тоже служила в Театре сатиры. Из труппы ее вынудили уйти после скандальной истории, связанной с актером Тимуром Еремеевым. Тот утверждал, что является сводным братом Карины Мишулиной и сыном советской легенды Спартака Мишулина. Родство со знаменитым семейством Еремеев доказывал в рамках популярного ток-шоу.
На Театр сатиры Карина Мишулина обиды не держит. Она отметила, что ее ценности не совпали с ценностями коллектива. Здесь нет плохих и хороших – просто каждый отстаивал свою правду. После увольнения звезда поняла, что быть свободным артистом удобнее.
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