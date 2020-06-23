Добронравов из "Сватов" предпочел Театру сатиры собственный бизнес

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт пояснил ситуацию с актером Федором Добронравовым. Ранее звезда сериала "Сваты" заявила об уходе из труппы.

По словам Ширвиндта, Добронравов будет выходить на сцену, однако не на постоянной основе, а как приглашенная звезда. Артист будет "доигрывать спектакли", в которых у него есть роли.

Худрук Театра сатиры поведал, что у звезды сериала "Сваты" есть бизнес, который требует внимания. Отдавать все время и силы сцене артист не может. Режиссер добавил, что Добронравов теперь будет "свободным художником".

Напомним, что звезда сериала "Сваты" служила в Театре сатиры 16 лет. 20 июня знаменитость уволилась. В заявлении Добронравов указал, что уходит по собственному желанию.

Позднее в беседе с журналистами Федор сообщил о причинах решения. Артист заявил, что просто-напросто устал.

Комментируя уход из театра, Добронравов рассказал и о том, как обстоят дела с сериалом "Сваты". Оказалось, что работа над седьмой частью теленовеллы возобновится только в 2021-м.

Киношники планировали начать съемки в мае-июне этого года, но пандемия коронавируса спутала карты. Отметим, что финальный сезон ситкома не могут доснять с 2013 года.