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"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек

Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярные в Белоруссии актрисы, близняшки Валентина и Александра Груздевы, посетили съемочную площадку сериала "Сваты". Девушки поделились впечатлениями от знакомства со звездами ситкома.
прочитано 126 раз

Валентина Груздева призналась, что достаточно одним глазком взглянуть на работу команды сериала "Сваты", чтобы понять, почему эта комедия имеет такой бешеный успех. Актеры, режиссеры, гримеры и реквизиторы – все как один очень искренние и отзывчивые. На площадке царит идиллия.

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Федор Викторович Добронравов актер

 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Татьяна Кравченко, например, сделала сестрам Валентине и Александре комплимент. Артистка заметила, что у девушек замечательный парфюм, а также рассказала о том, как ей нравится в Белоруссии.

"А еще нас восхитил Федор Добронравов: актер так хорошо выглядит – будто помолодел лет на 20!" – цитирует Валентину Груздеву сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что на съемках "Сватов", которые проходили в парке Победы в районе Минского тракторного завода, не была замечена Людмила Артемьева. Поговаривают, что актриса в новых эпизодах не появится. Официального подтверждения этой информации нет.

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Публикация от СЁСТРЫ ГРУЗДЕВЫ (@gruzdevavalentina)

Отметим, что на этой неделе работы над многосерийной комедией завершатся. В Минск актеры сериала "Сваты" вернутся только в мае. По данным официальной страницы "Инстаграм", на экраны картина выйдет не раньше 2021 года.

14 февраля 2020, 13:53

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