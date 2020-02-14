"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек

Валентина Груздева призналась, что достаточно одним глазком взглянуть на работу команды сериала "Сваты", чтобы понять, почему эта комедия имеет такой бешеный успех. Актеры, режиссеры, гримеры и реквизиторы – все как один очень искренние и отзывчивые. На площадке царит идиллия.
Татьяна Кравченко, например, сделала сестрам Валентине и Александре комплимент. Артистка заметила, что у девушек замечательный парфюм, а также рассказала о том, как ей нравится в Белоруссии.
"А еще нас восхитил Федор Добронравов: актер так хорошо выглядит – будто помолодел лет на 20!" – цитирует Валентину Груздеву сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что на съемках "Сватов", которые проходили в парке Победы в районе Минского тракторного завода, не была замечена Людмила Артемьева. Поговаривают, что актриса в новых эпизодах не появится. Официального подтверждения этой информации нет.
Отметим, что на этой неделе работы над многосерийной комедией завершатся. В Минск актеры сериала "Сваты" вернутся только в мае. По данным официальной страницы "Инстаграм", на экраны картина выйдет не раньше 2021 года.
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