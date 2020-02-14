"Я умер или в больнице лежу": Добронравов о здоровье и конфликте с Васильевым

По словам Добронравова, он не ругался с Васильевым. Информация о том, что они друг друга недолюбливают, неправдива.
Федор подчеркнул, что Анатолий покинул ситком ради съемок в другом, более ценном в профессиональном плане проекте. Звезда сериала "Сваты" уверена, что люди сочиняют небылицы о нем и его коллегах от безделья.
Отметим, что в седьмом сезоне семейного многосерийного фильма зрители вновь увидят героя Анатолия Васильева – Юрия Ковалева. Процесс создания ситкома в самом разгаре.
"Главное, что мы встретились всем составом. Мы друг друга обожаем – счастье, что снимаем этот сериал", – отметил Федор Добронравов.
Рассказала звезда сериала "Сваты" о своем самочувствии. В последнее время в прессе все чаще стали появляться новости о проблемах Добронравова со здоровьем.
"Пишут, что я умер или в больнице лежу – уже смешно. Люди сочиняют – публика покупает", – говорит актер.
Федор несколько раз узнавал из прессы, что у него случился инсульт и он покидает профессию. Артист считает, что авторы таких новостей поступают подло и безответственно. Звезда сериала "Сваты" переживает за близких, которые начитавшись подобных статей в СМИ, переживают сильнейший стресс. Добронравов боится, что кто-нибудь из его родственников может заработать сердечный приступ, сообщает Sobesednik.ru .
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