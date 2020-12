"Как эта штука работает?": заявившая о смене пола известная актриса взбудоражила народ

Накануне знаменитость из Канады рассказала, что является трансгендером. Актриса попросила поклонников называть ее мужским именем Эллиот. Пейдж отметила, что сообщить о смене пола публично было довольно сложно – есть страх столкнуться с непониманием и дискриминацией.

Заявление Эллиота произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники не понимают, как теперь будет складываться карьера знаменитости.

"Я немного не понимаю, как эта штука работает, Эллиот Пейдж тогда кого будет играть, мужчин или женщин? Я так понимаю, операцию они не хотят делать..." – задался вопросом пользователь "Твиттер".

Признание Пейдж расстроило ее фанатов нетрадиционной сексуальной ориентации. Как оказалось, лесбиянки лишились одной из своих икон. Напомним, шесть лет назад актриса сообщила, что предпочитает женщин. В 2018 году Эллен зарегистрировала брак с педагогом и танцовщицей Эммой Портнер.

Update: Netflix confirmed Elliot Page will continue playing the role of Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy, and will update Page's name in past credits. https://t.co/Wm7GIsokfO pic.twitter.com/DsKJLXf2zj