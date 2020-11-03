"Спирт, латекс, скальп!": Дарья Мороз ошарашила фальшивыми волосами

До конца ноября артистка будет задействована на съемочной площадке сериала "Клиника счастья". Дарья Мороз играет в телепроекте главную женскую роль – медика Алену Липницкую.
Отметим, что в "Клинике счастья" Дарья играет женщину боле стершего возраста, чем она сама. Липницкой исполняется 50 лет. Мороз, в свою очередь, только 37.
В личном микроблоге Дарья Мороз показала, как перевоплощается в свою героиню. Перед началом съемочного дня знаменитости прикрепляют к волосам искусственные пряди. Стилисты превращают короткую стрижку актрисы в асимметричное каре.
Мороз сфотографировала рабочее место гримера. Актриса продемонстрировала локоны, которые в скором времени станут ее прической. "Спирт, латекс, скальп!" – подписала звезда сериала "Клиника счастья".
Поклонники, увидев фальшивые пряди, удивились. Многие были уверены, что актриса отрастила волосы для роли.
Как писали "Дни.ру", Дарья Мороз не боится играть более зрелых женщин. По словам артистки, она отлично совпадает со своей героиней в сериале "Клиника счастья". Более того, знаменитость любит такие роли. Артистка видит в подобной работе возможность саморазвития.
"Я считаю, что возраст – не проблема", – рассудила Дарья Мороз.
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