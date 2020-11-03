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Сериалы

"Спирт, латекс, скальп!": Дарья Мороз ошарашила фальшивыми волосами

Дарья Мороз. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" раскрыла секрет нового имиджа. Актриса Дарья Мороз показала момент преображения.
прочитано 222 раза

До конца ноября артистка будет задействована на съемочной площадке сериала "Клиника счастья". Дарья Мороз играет в телепроекте главную женскую роль – медика Алену Липницкую.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

Отметим, что в "Клинике счастья" Дарья играет женщину боле стершего возраста, чем она сама. Липницкой исполняется 50 лет. Мороз, в свою очередь, только 37.

В личном микроблоге Дарья Мороз показала, как перевоплощается в свою героиню. Перед началом съемочного дня знаменитости прикрепляют к волосам искусственные пряди. Стилисты превращают короткую стрижку актрисы в асимметричное каре.

Мороз сфотографировала рабочее место гримера. Актриса продемонстрировала локоны, которые в скором времени станут ее прической. "Спирт, латекс, скальп!" – подписала звезда сериала "Клиника счастья".

Поклонники, увидев фальшивые пряди, удивились. Многие были уверены, что актриса отрастила волосы для роли.

Как писали "Дни.ру", Дарья Мороз не боится играть более зрелых женщин. По словам артистки, она отлично совпадает со своей героиней в сериале "Клиника счастья". Более того, знаменитость любит такие роли. Артистка видит в подобной работе возможность саморазвития.

"Я считаю, что возраст – не проблема", – рассудила Дарья Мороз.

Автор: 3 ноября 2020, 13:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

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