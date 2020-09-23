"Я не боюсь возраста": красавица Дарья Мороз превратилась 50-летнего сексолога

По словам продюсеров, актрису на главную роль в сериал "Клиника счастья" пришлось искать восемь месяцев. Кастинг шел с июня 2019 по февраль 2020 года. На роль Алены Липницкой пробовались даже артистки из Европы. В итоге создатели картины остановили выбор на звезде сериала "Содержанки" Дарье Мороз.
Интересно, что по сценарию героине Алене Липницкой исполнятся 50 лет, в то время, когда артистке ее играющей на 13 лет меньше. 1 сентября Дарья Мороз отпраздновала 37-летие. Играть более зрелых женщин, чем она сама, актриса не боится.
"Я не боюсь возраста. В жизни я совпадаю с героиней. Я считаю, что возраст – не проблема. Возраст можно обмануть и быть активным до очень большого возраста. Когда я получаю классную историю, где героиня старше, я, наоборот, радуюсь. Для меня это момент развития", – заметила актриса.
Отметим, что на пресс-конференции посвященной теленовелле Дарья Мороз появилась в образе своей героини. Знаменитости обесцветили волосы, сделав ее седовласой. Видимо, прической создатели картины подчеркнули возраст персонажа.
Сериал "Клиника счастья" основан в какой-то степени на реальных событиях. В основу сценария легла история настоящего доктора-сексолога. В картине также будут описаны интересные случаи из практики врача.
По словам Дарьи Мороз, сериал "Клиника счастья" откровенен, но не в том смысле, в котором многие привыкли. Речь не идет об обнаженных сценах. Картина расскажет о людях, которые свободно говорят о проблемах, о сексе и телесности.
"Мы не пытаемся никого шокировать. Мы, наоборот, пытаемся очень честно, очень с юмором, с тонкой иронией, с хорошим отношением рассказать историю. Будет ли она кого-то шокировать? Или она кому-то не понравится? Честно говоря, меня это сейчас мало беспокоит", – сказала актриса.
Дарья не хотела делать свою героиню сильной и волевой, хотя сегодня именно такие женские персонажи в моде. Мороз наделила Липницкую максимальной женственностью, спокойствием и мудростью. Артистка подчеркнула, что ее роль в сериале "Клиника счастья" можно смело назвать острохарактерной.
"Феминизм в России – он какой-то такой насильственный. Не от того, что женщины хотят больше работать, а от того, что так случилось в силу разных исторических событий – войн и прочего. Мужской пол перестает выполнять свои прямые функции, поэтому женщине приходится быть сильной. От этого мы такие все феминистки: сами себе дверь откроем, сами в магазин сходим, детей воспитаем, заработаем и так далее. Я не про феминизм. Женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. У всех есть, так скажем, своя миссия", – заметила Дарья Мороз.
Добавим, сериал "Клиника счастья" снимается в Москве и Санкт-Петербурге. Работа на площадке будет кипеть до конца ноября. Премьера теленовеллы намечена на весну 2021 года. Запланировано восемь серий. Производством занимается "МТС Медиа". Авторы "Клиники счастья" уже задумываются о втором сезоне.
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