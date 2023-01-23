Певица и композитор Мария Альварес анонсировала скорый выход своей книги

Известный продюсер, композитор и исполнительница Almarie (Мария Альварес) после успешного выхода двух альбомов "Когда ты рядом" и "Путь к звездам", набравшим более миллиона прослушиваний по всему миру, порадовала своих поклонников не только недавно вышедшим релизом "Поставим точку", но и анонсом книги, которую пообещала вскоре выпустить.



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