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Пресс-релизы
Певица и композитор Мария Альварес анонсировала скорый выход своей книги

Певица и композитор Мария Альварес анонсировала скорый выход своей книги

Известный продюсер, композитор и исполнительница Almarie (Мария Альварес) после успешного выхода двух альбомов "Когда ты рядом" и "Путь к звездам", набравшим более миллиона прослушиваний по всему миру, порадовала своих поклонников не только недавно вышедшим релизом "Поставим точку", но и анонсом книги, которую пообещала вскоре выпустить.
поделиться

"Ежедневно ко мне обращается большое количество людей, чтобы найти ответы на свои вопросы... И я подумала, а почему бы не написать книгу с универсальными советами для сферы взаимоотношений, например? Сегодня я уже приступила к ней, а в скором времени планирую довести это дело до конца", – поделилась исполнительница.

Помимо музыки Мария занимается астрологией, и психологией и имеет огромную аудиторию (несколько сотен тысяч человек, в т.ч. на Яндекс Дзен), которые прислушиваются к ее советам и обращаются за индивидуальной консультацией. Среди них много успешных и популярных персон. Но не всегда есть возможность получить личную консультацию, поэтому книга просто необходима.

Фото: из личного архива
23 января 2023, 15:10 Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник
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