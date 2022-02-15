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Пресс-релизы
IMPACT Capital: отзывы о новом подходе к инвестициям в малые компании

IMPACT Capital: отзывы о новом подходе к инвестициям в малые компании

Каждый из сегодняшних “единорогов” – компаний с миллиардной капитализацией – когда-то был небольшим стартапом. Каким был бы сегодня ваш капитал, если бы вы рискнули стать одним из его ранних инвесторов?
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Инвестиции в малые компании – самое высокодоходное, но одновременно и самое рисковое направление инвестиций (по статистике 9 из 10 стартапов обречены). Впрочем, инвестиционная компания IMPACT Capital нашла подход, при котором “выживаемость” портфельных проектов составляет 90%.

На инвестиционном рынке назрели перемены

Мы попросили у представителей IMPACT Capital отзывы о новой модели инвестиций в малые компании и ситуации на российском инвестиционном рынке в целом. По их словам, переориентация инвесторов со средним и крупным капиталом с традиционных на альтернативные инструменты – главная тенденция последних лет. Она связана с тем, что средняя доходность классических направлений, таких, как фондовая биржа, неуклонно снижается вместе с ростом числа участников, поэтому опытные игроки ищут направления с более высокой доходностью.

“Многие считают, что инвестиции в малые компании равны венчурным инвестициям с их огромными рисками и своеобразными правилами игры. Но на самом деле малые компании – не только стартапы. Стратегия Impact Capital основана на инвестициях на раунде А, когда компания уже миновала стадию стартапа, но еще не созрела для выхода на биржу. Доходность инвестиций на этом этапе все еще высокая, риски – ниже, чем на венчурных этапах, а порог входа еще не настолько высокий как на раундах pre-IPO и IPO” – говорят представители IMPACT Capital.

Фундаментальный анализ и smart-влияние

По их словам, основное отличие подхода IMPACT Capital от подхода инвестиционных фондов – упор на фундаментальный анализ при отборе портфельных проектов и smart-участие в их дальнейшей работе после подписания инвестиционного соглашения. Именно эти два фактора играют ключевую роль в “выживаемости” молодых подопечных компаний.

“Все компании в нашем портфеле имеют те или иные ноу-хау и потенциал масштабирования на мировом рынке. Мы не забираем у основателей контроль над компанией, чаще всего наши доли миноритарные. Вместо этого мы предлагаем проектам сотрудничество и поддержку за счет собственных знаний и опыта. Помимо того, что мы инвестируем в эти компании сами, мы помогаем им привлечь долевой капитал от профильных частных инвесторов, а инвесторам, в свою очередь, помогаем войти в надежные, перспективные и близкие им по роду деятельности проекты. По сути, мы создали в инвестициях модель win-win-win, когда в выигрыше оказывается и частный бизнес, и частный инвестор, и сама наша инвестиционная компания”, – говорят в IMPACT Capital. Отзывы инвесторов, которые вошли в капитал портфельных проектов компании в большинстве своем положительные.

Инвесторы отмечают, что данный подход, в отличие от подхода инвестфондов, дает им возможность действовать гибко и самостоятельно, а также увеличивать потенциал доходности портфельных проектов за счет собственного интеллектуального участия. Похожий подход реализует всемирно известный инвестор Уоррен Баффет.

Компания IMPACT Capital намерена стать первым международным инвестбанком с российским капиталом, который выстроит экосистему развития МСБ от раунда А до IPO с позиции интересов бизнеса.

С момента регистрации (июнь 2019 года) компания IMPACT Capital выросла по балансовой стоимости активов: с 6 до 631 млн. рублей и с отрицательной EBITDA в 2019 году до 146 млн. рублей в 2021 году. Рыночная стоимость активов по средним отраслевым мультипликаторам приближается к 1,1 млрд. рублей.

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