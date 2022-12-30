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Популярные мультяшки объединились для спасения Мультимира: легендарная елка в Крокусе открыла сезон!

Популярные мультяшки объединились для спасения Мультимира: легендарная елка в Крокусе открыла сезон!

23 декабря в Crocus City Hall состоялась премьера одного из самых ожидаемых новогодних событий Москвы – "Елки телеканала МУЛЬТ". Грандиозный масштаб, персонажи из любимых мультфильмов, спецэффекты и веселые интерактивные игры ждут детей и их родителей этой зимой с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.
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Перед началом представления детей и их родителей приветствовал губернатор московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Грандиозное шоу с многомиллионным бюджетом перенесло гостей в путешествие по волшебной вселенной Мультимира.

Дети охотно помогали доброму Художнику справиться со злодеем Калякой, решившим испортить всем праздник. Вместе с персонажами мультфильмов «Сказочный патруль», «Кощей», «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки» ребята играли в интерактивные игры, наблюдали за завораживающими трюками и активно поддерживали добрых героев.

Весь 25-летний опыт работы продюсерского центра «Седьмая Радуга» воплощён в постановке нового сезона. Яркое, модное и познавательное путешествие в мир мультипликации состоялось благодаря ВГТРК, ведущему детскому телеканалу МУЛЬТ и новым постановщикам высочайшего класса. Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны.

Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Билеты можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/

Фото: пресс-служба

О продюсерском центре «Седьмая Радуга»:

«Седьмая Радуга» — компания, которая уже 25 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» – лауреат премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).

Фото: пресс-служба
30 декабря 2022, 12:38
30 декабря 2022

Популярные мультяшки объединились для спасения Мультимира: легендарная елка в Крокусе открыла сезон!

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