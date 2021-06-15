Двадцатилетие фестиваля STEREOLETO вместе с новинками от "Балтики"

13 и 14 июня на территории "Порт Севкабель" на Васильевском острове Петербурга отгремел двадцатый музыкальный фестиваль STEREOLETO. 15 тысяч гостей отметили юбилей вместе с яркими новинками: "Балтика Пшеничное" и "Балтика Темное".



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