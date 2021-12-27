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Пресс-релизы
Чем новостройка лучше жилья на вторичном рынке?

Чем новостройка лучше жилья на вторичном рынке?

Как правило, жилье в старом фонде стоит дороже, чем в новых домах, однако московский рынок недвижимости в 2021 году стал исключением из правил – медианный ценник на квадратные метры в новостройках обогнал "вторичку".
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Подорожание квартир в новых комплексах связано, в первую очередь, с повышением стоимости строительных работ и материалов, а также с трендами потребительского спроса. Кроме того, у квартир в новых домах есть свои уникальные преимущества, о которых стоит узнать заранее, если вы хотите купить квартиру в Москве, но пока не знаете, что именно вам нужно.

Условия покупки

Получить хорошие условия кредитования для покупки квартиры с большей долей вероятности удастся при поиске нового жилья. В том числе в случае с ипотекой с государственной поддержкой.

Немаловажно, что покупая квартиру в новом комплексе, вы становитесь первым хозяином, и это автоматически исключает потенциальные проблемы с невыписанными собственниками, долгами за коммуналку, которые перешли "по наследству" вам и так далее.

Тем не менее у новостроек и застройщиков есть свои опасности и подводные камни с юридической точки зрения, поэтому рекомендуем привлечь к проверке объектов профильного юриста или риелтора.

Новые технологии

Квартира в хорошем строящемся или только что сданном комплексе, скорее всего, будет более современной. И речь не только о планировках и площадях, недоступных в старом фонде. Сейчас дома строятся по новым технологиям и с использованием передовых материалов утепления, звукоизоляции, декоративной отделки, коммуникаций.

Конечно, многое зависит от конкретного комплекса, но новый дом – это именно новый дом, который не надо капитально ремонтировать в обозримом будущем. Аналогичная ситуация с инженерными сетями, лифтами и подъездами, которые чаще оказываются в лучшем состоянии.

Квартира в новостройке с черновой или чистовой отделкой требует меньше вложений в плане ремонта, так как не требуется демонтаж. Кроме того, вы сможете реализовать любые интерьерные идеи, начав с чистого листа, а не подстраиваясь под то, что уже сделано прошлыми хозяевами.

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