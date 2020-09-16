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Пресс-релизы
Магазин oMatras.ru представил рейтинг недорогих матрасов за 2019 год

Магазин oMatras.ru представил рейтинг недорогих матрасов за 2019 год

Фото: omatras.ru
Специалисты магазина oMatras.ru, который специализируется на продаже спальных товаров, представили рейтинг лучших матрасов бюджетной ценовой категории. В основе рейтинга – статистика продаж матрасных изделий за 2019 год.
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Топперы

Тонкие матрасы или топперы – категория спальных товаров, спор на которые заметно вырос в последние несколько лет. Топперы практичны, их удобно хранить, они оптимально подходят для обустройства сезонного, временного или гостевого спального места.

По данным магазина, в прошлом году чаще других потребители выбирали топпер повышенной жесткости Stories Cocos размером 200x200 сантиметров и недорогой Lonax LX-5 на основе искусственного латекса размером 200x230 сантиметров.

Детские матрасы

В категории детских матрасов в лидеры экспертного рейтинга вышла продукция фабрики "Орматек": Sleepy Print, недорогой матрас с гипоаллергенным чехлом без пружин, на основе искусственного латекса и коксовой прослойки.

Другой бюджетный детский матрас в рейтинге – Corretto Bambino Light, доступная модель на основе зависимого пружинного блока и искусственного латекса с чехлом из ткани "поликотон". Выдерживает нагрузку до 90 кг, предназначен для подростков.

Взрослые матрасы

В рейтинг взрослых недорогих матрасов по версии oMatras.ru вошли 5 моделей. Во-первых, это беспружинный матрас от Dreamline – Dreamroll Eco Hard на основе кокосовой койры и искусственного аналога латекса. Чехол матраса – жаккард со специальной дышащей пропиткой.

Еще один матрас от Dreamline – мягкий Easy Norma TFK на основе независимых блоков TFK, бикокоса и пены ППУ, с комфортным трикотажным чехлом.

Из этой же ценовой категории – модель от Matello, Sport Orlean. Матрас собран на основе блока независимых пружин S500 и жесткого кокосового наполнителя. Подходит тем, кто предпочитает спать на более жесткой поверхности. Популярный размер изделия – 200 на 200 сантиметров.

Производитель "Аскона" вошел в рейтинг с моделью Balance Forma, матрасом на основе уже упомянутого блока пружин S500 и в меру упругого искусственного латекса. Специалисты рекомендуют покупать этот недорогой матрас сразу вместе с наматрасником. Востребованный размер модели также 200 на 200 см.

В рейтинге бюджетных взрослых матрасов "Орматек" был представлен моделью Plain на основе независимого пружинного блока, ППУ наполнителя, с крепким и износостойким чехлом.

16 сентября 2020, 18:41
16 сентября 2020

Магазин oMatras.ru представил рейтинг недорогих матрасов за 2019 год

В основе рейтинга – статистика продаж

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