Lipton объединяет россиян в стремлении сохранить природу России

До 30 апреля в торговой сети “Пятерочка” проходит экологическая акция Lipton “Сохрани леса Сибири!” в поддержку проекта “Стражи Леса” Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Будучи брендом, который стремится снижать воздействие на окружающую среду на всех этапах своего жизненного цикла, Lipton знает, что участие в общем деле каждого может иметь значение. Стать стражем леса – это возможность присоединиться к осознанному движению по защите уникальных уголков природы России. Уже через 40 лет Россия может потерять половину, а через 80 лет – все первозданные леса. Бренд призывает объединяться и сохранять лесное наследие страны – быть #НаСтражеЛеса вместе с WWF России.

В рамках совместной акции 2 рубля с каждой проданной пачки эксклюзивной коллекции Lipton будут перечислены в WWF России. Собранные средства будут направлены на поддержание работы Лесной программы WWF и сохранение 1000 гектаров первозданных лесов в Иркутской области в рамках проекта "Стражи леса”.

“Объединять людей для общего дела – в этом заключается социально-значимая миссия Lipton. Мы знаем, что сохранить природу и лесное наследие страны важно для нашего общества как никогда – и бренд просто не мог остаться к этой проблеме равнодушным,” – комментирует Мария Багрова, вице-президент по маркетингу категории пищевой продукции, чая и мороженого Unilever.

"Наши первозданные леса – это наиболее значимые и ценные "оазисы" настоящей нетронутой дикой природы, однако они исчезают с катастрофической скоростью. Времени действовать остается совсем немного, поэтому сотрудничество и поддержка ответственного бизнеса безусловно очень важна для нашей работы. Мы рады, что компания Lipton решила поддержать проект "Стражи леса"" – говорит Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России.

Для тех, кто хочет лично принять участие в акции по спасению лесов, до 30 апреля 2020 года бренд проводит розыгрыш поездки в эко-экспедицию[1]. Победители конкурса смогут внести вклад в охрану природных ресурсов и примут участие в полевых работах Лесной программы WWF России, направленных на сохранение лесов в Кавказском регионе, вместе с популярным блогером и эко-энтузиастом Анной Звижинской. Кроме того, специалисты WWF и экологи расскажут победителям, чем может быть полезен для природы каждый уже сейчас.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:

1. Купить продукт Lipton Yellow Label в торговой сети “Пятерочка” на территории России;

2. Выложить в своем аккаунте Instagram фото или видео и рассказать, что вы уже делаете или готовы сделать для оказания помощи природе;

3. Поставить хэштеги #LiptonЭкоДвиж и #НаСтражеЛеса и отметить амбассадора Анну Звижинскую.

[1] Мы внимательно следим за развитием событий и изменениями требований со стороны органов государственной власти в отношении ограничений по проведению мероприятий со значительным количеством участников. На текущий момент наше мероприятие, запланированное на 07 июня 2020 года, остается в силе, однако мы допускаем изменение в графике и датах, если это будет необходимо для сохранения здоровья и обеспечения безопасности наших участников.