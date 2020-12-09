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Только 1% женщин

Только 1% женщин "Мамбы" разочарованы в мужчинах

Фото: pixabay.com
Приложение для знакомств "Мамба" и центр "Насилию.нет" провели опрос среди женщин, приурочив его к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин.
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Целью исследования было выявить процент женщин, которые подвергались бытовому насилию. Также по результатам был сделан анализ того, готовы ли они обращаться в центр защиты за помощью.

Практически 42,9 % призналось в том, что сталкивались с этой проблемой ранее. В сумме, 84,7% женщин, так или иначе, согласились, что эта проблема остро стоит в российских семьях. Но обращаться в кризисных ситуациях в специализированные центры не готовы 47,3% опрошенных.

От чего же складывается такая картина? 35% женщин уверены, что справятся сами, еще 35,4% имеют так называемую правовую инфантильность: они не знают о своих правах, о возможностях центров и мало знают об их существовании. 13,8% не хотят усложнять отношения. Около 10,3% женщин не хотят обращаться за помощью из-за страха огласки, в 8,5% просто не доверяют организациям, которые занимаются помощью пострадавшим.

При этом, если говорить о взгляде респонденток на новые отношения, то картина позитивна. Только 1% разочарованы в мужчинах навсегда и считают, что насилия в паре не избежать. Все остальные настроены на поиск партнера для отношений и создания семьи.

Одна из миссий Мамбы – это дать шанс найти свою вторую половину и создать семью, на основе любви и заботы. И нам важны подобные опросы и совместные проекты с такими организациями как "Насилию.нет", так как это позволяет исследовать и понимать свою аудиторию, а затем информировать ее. Радует, что всего лишь 1% женщин разочарованы в предыдущем опыте, а остальные верят в лучшее и зарегистрировались на Мамбе с целью начать новые отношения. Это как раз то, о чем я часто говорю в своих интервью: главное условие для успешного поиска пары – это позитивный настрой и терпение, – сказал исполнительный директор Мамбы Ярослав Сергеев.

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