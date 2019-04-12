Звезды провели вечер в компании призраков

11 апреля в старинном особняке А.К. Поливанова в центре Москвы состоялась премьера спектакля "Дом 19|07. Начало". Посмотреть мистическую историю в иммерсивном формате пришли российские знаменитости.



Среди гостей были замечены Яна Чурикова, Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Валерий Яременко с супругой, Анна Терехова, Тамара Глоба, Евдокия Германова, Анжелика и Кристина Каширины и другие звезды.

Вокруг особняка Поливанова ходят легенды. Одна из них – о замурованной в стенах дома горничной – служила вдохновением для авторов при создании спектакля. Надев маски трех разных цветов, гости разбились на три отдельных группы и отправились в путешествие по особняку. Каждая группа следовала по своему маршруту и за своей сюжетной линией.

Новая постановка – приквел спектакля "Дом 19|07", которая была представлена зрителям в декабре 2017 года в этом же пространстве. "Дом 19|07. НАЧАЛО" – предыстория, ключ к секретам одного благородного семейства, произошедшая здесь более сотни лет назад, о связи людей и поколений через человеческие пороки. Блестящая игра и великолепные голоса актеров – Пет­ра Таренкова-Нарышки­на, Сергея Сорокина, Андрея Школдыченко, Сергея Борзова, Анны Курковой, Ольги Реутовой – не оставили зрителей ра­внодушными. А 82-летняя актриса Ирина Чипиженко, исполняющая в "Доме 19|07" одну из центральных ролей, прослезилась, когда в финале спектакля зрители устроили ей настоящую овацию.

Яна Чурикова: "Схожесть этой постановки с другими, на которых мне приходилось бывать, ограничивается только словом "иммерсивный". У меня совершенно не было ощущения подделки. В этом спектакле совпало все – единство времени, места, героев. Ты абсолютно веришь в эту историю и кажется, что Дом по-настоящему ожил. Ощущение легкости и настоящести всего происходящего – это и есть то самое величие театра. Крайне рекомендовано к просмотру".

Прохор Шаляпин: "Это очень качественная работа. Я часто бываю на серьезных спектаклях, изучил весь репертуар Малого театра и могу отличить халтуру от настоящего. Особенно хочу отметить вокальные данные актеров. Отдельный респект режиссеру – я как будто попал в другой мир. Этот спектакль – что-то среднее между театром и Universal".

Анна Терехова: "Эмоционально, динамично, хорошая игра актеров. А главное – после окончания спектакля сразу хочется надеть маску другого цвета и посмотреть, что происходило в других сюжетных линиях".

Виталина Цымбалюк-Романовская: "Впечатлил кастинг и преданное отношение актеров к проекту – это сегодня редко встретишь в театре".

Валерий Яременко: "Как для актера для меня это очень интересный формат и я бы с удовольствием попробовал существовать в этом пространстве. Я, по большому счету, завидую артистам "Дома".

