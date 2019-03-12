В Москве назвали лауреатов Первой российской премии BR Awards

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Первой российской премии BR Awards 2019. Участниками мероприятия стали известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, руководители спортивных лиг и федераций. Победители получили свои награды из рук ведущего вечера — Валдиса Пельша.



Соведущими события выступили Михаил Шац, Нобель Арустамян и Мария Командная. Среди гостей премии были замечены Мария Кожевникова, Светлана Хоркина, Ростислав Плечко, Руслан Нигматуллин, Евгений Ловчев, Мария Шурочкина, Анна Худоян, Юрий Постригай, Екатерина Бычкова, Ольга Зайцева, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Александр Клочков, Алла Шишкина, Владимир Гомельский, Эмма Гаджиева, Артур Петросьян, Евгений Мужиков, Юлия Квин, Юлия Шарапова, Дмитрий Кожома, Лина Дембикова и другие известные спортсмены и селебрити. Вечер завершился живым выступлением группы Therr Maitz.

Во время церемонии награждения были объявлены победители в 10 номинациях: "Гран-при: абсолютно лучший букмекер" ("Лига Ставок"), "Амбассадор бренда" (Нобель Арустамян и Константин Генич, "Винлайн"), "Самый надежный букмекер" ("Марафон"), "Лучшее мобильное приложение" ("Лига Ставок"), "Лучший киберспортивный букмекер" (PariMatch), "Лучшая эксклюзивная линия" по версии медиапортала ODDS.ru (Tennisi), "Лучшее СМИ о букмекерстве" ("Чемпионат"), "Лучший онлайн-букмекер" ("PariMatch"), "Лучший клиентский сервис" (Betcity), "Лучшие коэффициенты" ("888.ru").

Всего за номинантов Первой независимой премии в области спорта и букмекерства BR Awards 2019 проголосовало более 15 тысяч человек в рамках первого этапа открытого голосования, завершившегося 18 февраля. После этого к оценке номинантов подключились эксперты жюри, в состав которого вошли основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов и другие спортсмены и журналисты.