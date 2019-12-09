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Пресс-релизы

В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019

Фото: пресс-служба
3 декабря в модном ресторане "Моремясо" состоялась первая церемония вручения премии VMODE Awards. Награду получили самые яркие представители телевидения, шоу-бизнеса и индустрии моды, артисты театра и кино, спортсмены, которые внесли наиболее заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса. 
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Церемония вручения получилась яркой и зрелищной – ведь присутствовали, без преувеличения, все звезды. Организаторы сумели создать заметную интригу, приглашая гостей на мероприятие, при этом сохраняя в тайне не только претендентов на победу, но и сами номинации. Гостям лишь был объявлен дресс-код – Silver style. Ведь не за горами 2020 год, а он по китайскому календарю будет годом Металлической Крысы. Именно в стиле "благородное серебро" был оформлен интерьер ресторана и декабрьский выпуск журнала VMODE magazine, лицом которого стала Елена Летучая, в рамках премии Елена победила в номинации "Женщина года".

Участница Comedy сlub Марина Кравец победила в сложной номинации "Своя в мужском коллективе, а Екатерина Скулкина, представляющая Comedy Woman, была признана "Леди smile". Актриса Мария Кожевникова получила премию в номинации "Посол добрых дел", Виктория Лопырева стала "Style woman", вип-стилист Лина Дембикова обошла всех конкурентов в номинации "Стиль и профессионализм", актриса Анна Пескова стала "Мисс обаяние", а Константин Андрикопулос – Fashion-гуру. Удостоились премии и яркие дуэты: Екатерина и Александр Стриженовы победили в номинации "Две звезды", Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина – в номинации "ВДОХновение", а ведущие церемонии Алеса Качер и Вахтанг Беридзе стали обладателями премии в номинации "Гармоничный дуэт".

Фото: пресс-служба

Целое созвездие прекрасных музыкантов было отмечено первой премией VMODE Awards 2019: певица и актриса Елена Север стала "Продюсером года", Жасмин победила в номинации "Верность стилю", Ирина Салтыкова удостоилась победы в номинации "Шик, блеск, красота", а Катя Лель – "Шарм и обаяние". Певец Митя Фомин получил премию в номинации "Музыка без границ", а композитор Брендон Стоун победил в номинации "Mузыкант года".

Фото: пресс-служба

В качестве номинантов также были заявлены представители компаний и брендов, которые не просто занимают заметное место на рынке, но и играют ведущую роль в развитии своих областей деятельности и в социальной сфере. В номинации "Лучшая техника для Fashion-индустрии" награду получил бренд МIE – лидер в области производства современного гладильного оборудования. В номинации "Благородный шик" победило меховое ателье Марии Щукиной, а основатель бренда Nanoasia Кира Сорокина стала обладателем премии в номинации "Передовые технологии в косметологии". Лучшим мультибрендовым ювелирным центром и, соответственно, победителем в номинация GOLD TIME была признана компания "Голден Гросс", инновационная и технологичная стоматологическая клиника Доктора Вячеслава Минко DR Minko Dental Clinic получила премию в номинации "Открытие года", косметолог Дарья Лозовская, представляющая бренд косметики OPTIME, стала лучшей в номинации "Стандарт качества за использование лучших формул в составе российской косметической продукции". 

Фото: пресс-служба

В номинации "Лидер влияния" премию получила Ольга Ларина – генеральный директор клиники эстетической медицины TORI. В номинации "Лучшая бьюти-студия по уходу за волосами" лучшей стала основатель и руководитель студии "Матриархат" Марина Пилюкова, а "Бьюти-открытием года" стал Дом красоты R-LEGEND. "Лучшей клиникой" была признана клиника ЕМС – Европейский медицинский центр, "Лучшим диетологом-психологом" – Ольга Ромашина. Семейный дуэт дочери Елены Богачевой (владелицы студии Last Chance) и папы Алексея Астафьева (директора этой же студии) удостоился премии в номинации "За вклад в развитие парикмахерского искусства в области красоты".

Свои музыкальные номера гостям подарили: Митя Фомин, Мария Вебер, Брендон Стоун, Алиса Салтыкова, Ксана Сергиенко, Даяна Брют. 

9 декабря 2019, 09:09

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