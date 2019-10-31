Иммерсивная выставка Mystic Universe: Мистическое путешествие сквозь вселенные

На площади полторы тысячи квадратных метров гостей ждут эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты, мультижанровые инсталляции, игровая зона VR и самая зрелищная часть выставки – воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.
Над выставкой работали диджитал-художники, причастные к созданию оскароносного фильма "Манчестер у моря" и мультсериала "Симпсоны", участники Coachella Music, Burning Man и других знаменитых проектов: голландский визуальный художник Джулиус Хорстуис, российский художник-визионер Luminokaya и украинский художник-график Игорь Баранько.
Екатерина Косолапова, куратор выставки: “Mystic Universe – это оживление пространства и арт-объектов с помощью современных технологий и VR. Мы собрали работы самобытных художников с уникальным подходом к диджитал-арту – Джулиуса Хорстуиса, Luminokaya и Игоря Баранько. Совместили графику фракталы и символизм. И они гармонично дополнили друг друга”.
В рамках выставки Mystic Universe также состоятся концерты артистов современной электронной музыки и театральные перформансы.
Справка о художниках:
Джулиус Хорстуис
Визуальный художник и дизайнер из Нидерландов. Создает уникальное сочетание абстрактной и кинематографической анимации. Среди его работ фильм "Манчестер у моря" (США, 2016) – обладатель премии Оскар. Его визуальные эффекты использовались в live–шоу Empire of the Sun и Avicii.
Визуальный оформитель крупнейших мировых фестивалей: The Geneva International Film Festival, Art Futura Festival, MIRA Digital Arts Festival, SAT symposium Montréal, Coachella Music and Arts Festival.
Luminokaya
В своих работах Luminokaya объединяет древние цивилизации и забытые технологии, биомеханику с элементами ар-деко, стим– и кибер-панк. Его работы насыщены загадочными механизмами и организмами.
На его счету создание более 40 концептуальных обложек альбомов для разных музыкантов, художественное оформление фестивалей электронной музыки и хеви-металлических концертов. В последнее десятилетие остается бессменным художником культовой шведской метал группы Meshuggah.
Художник является резидентом многих галерей и фестивалей, расположенных в разных уголках мира, среди которых: Boom Festival в Португалии, Wisdom LA и Burning Man в США. В рамках выставки будет показано иммерсивное шоу “Luminokaya”, созданное совместно с FullDome.pro в 2016 году.
Игорь Баранько
Известный украинский писатель, художник-график, работающий в технике "рисованных историй". Успел посотрудничать с ведущими мировыми издательствами от американского "DC Comics" до французского "Les Humanoides Associes", а также рисовал "Симпсонов".