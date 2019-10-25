Великий Ханс Циммер откроет "Симфоническое таинство"

Лауреат Оскара, Грэмми и Золотого Глобуса Ханс Циммер, несомненно, один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов нашего времени. Его саундтреки к практически бесконечному числу блокбастеров и кинохитов узнаваемы и любимы. Мощные музыкальные опусы Циммера подарили драматизм и глубину таким картинам, как "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Код Да Винчи", "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" – и это лишь малая часть фильмографии маэстро. В январе 2018 года Ханс Циммер получил свою 11ю номинацию на премию Оскар за музыкальную партитуру к последней работе Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Можно ли стать востребованным голливудским композитором без профессионального образования? Опыт Циммера доказывает – можно. Графа "образование" в его резюме содержит всего один пункт: двухнедельные курсы игры на рояле. А список кинолент, над которыми он успел поработать, занимает несколько страниц. Ханс Циммер по праву признан самым инновационным композитором Голливуда. Его музыка несет в себе элемент неожиданности, непредсказуемости. Новаторство немецкого гения заключается в отсутствии страха перед экспериментами. Вместо того чтобы слепо слушать режиссера, он погружается в мир главных героев, создавая нечто новое и непривычное для зрителя.

Концертный тур "Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера" является триумфальным музыкальным шествием по всему миру. Осенью 2019 и весной 2020 года пройдут выступления в Германии, а также в других странах Европы и – впервые! – в России. Ханс Циммер является музыкальным руководителем и куратором тура. И хотя он не выступает в самом шоу, композитор пригласил несколько известных солистов и музыкальных соратников принять участие в симфоническом таинстве, таких как Лиза Джеррард (вокал, известна по фильму "Гладиатор), Педро Юсташ (флейта, знаком по фильмам "Пираты Карибского моря", "Кунг-фу Панда").

В отличие от знаменитого тура "Hans Zimmer Live", в котором все внимание было сосредоточено на электронном звучании, в программу "Мир Ханса Циммера" включены произведения композитора, специально адаптированные для живого симфонического оркестра. Маэстро потратил многие месяцы на преобразование своих саундтреков в фантастические сюиты, превращая их в принципиально новые роскошные концертные номера.

Впервые наравне с музыкой зрители смогут насладиться эксклюзивным видеорядом, включающим самые знаковые сцены излюбленных фильмов самого Циммера. Мастер с особой тщательностью отобрал лучшие кадры, наиболее точно отражающие настроение его гениальных партитур.

Под руководством Гэвина Гринуэя – дирижера саундтреков Ханса Циммера, которому, как признается сам маэстро, он доверяет как самому себе, – большой симфонический оркестр подарит зрителю головокружительные эмоции и незабываемые впечатления от живого исполнения. На протяжении всего шоу на экране будут демонстрироваться забавные и захватывающие фрагменты студийной и закулисной работы Циммера, его давних друзей и коллег.

Весной 2019 года на лейбле Sony Classical вышел двойной альбом "Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера", на котором представлена ​​музыка из концертного тура и недавно аранжированные сюиты. Бросая вызов самому жанру концертного выступления, "Симфоническое таинство" обещает стать абсолютно новым прочтением музыки Циммера с полным погружением в реальность его феноменального пути в современном мире. Это удивительная возможность представить оркестровую музыку новому поколению, в полной мере сохраняя эстетику симфонической культуры и раскрывая всю ее многогранность.



