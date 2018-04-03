"Влюбленный Шекспир" станет самой ожидаемой премьерой сезона

Впервые в России на сцене театра им. Пушкина состоится премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир".



Остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров – трагедию "Ромео и Джульетта". Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы – Евгения Писарева.

Театральная фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой закулисья "елизаветинской" Англии, со множеством запоминающихся героев и неожиданными поворотами сюжета, в наше время цинизма и разобщенности, призвана объединить зрителей на территории искренних эмоций и подлинной поэзии.

В спектакле заняты: Уилл Шекспир – Никита Волков (Театр им. Ленсовета), Виола де Лессепс – Таисия Вилкова, Кит Марло – Андрей Кузичев, Мистер Хенслоу – Игорь Хрипунов, Мистер Фенимен – Сергей Миллер, Лорд Уэссекс – Александр Арсентьев и другие. Режиссер-постановщик – Евгений Писарев.

Премьера спектакля состоится на Основной сцене театра им. Пушкина 11 и 12 мая 2018 года.