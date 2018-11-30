Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи

Дерзкий русский бренд Misha Combearzon успел громко заявить о себе в мире зимней одежды для прогулок, спорта и жизни. Комбинезоны Misha Combearzon стали неотъемлемыми спутниками самых долгих прогулок, самых модных тусовок и самых залайканых фотографий в Инстаграме.

14 декабря Misha Combearzon поднимется на очередную высоту. Новый монобрендовый магазин Combearzon открывается на горном курорте "Роза Хутор". Теперь самое необходимое для зимнего спорта и отдыха легко купить на месте.

Основатели Misha, подруги и парнеры Лия Олейник и Мира Ларина, чья дружба закалилась совместной работой на ТВ, успешным бизнесом и сумасшедшими путешествиями, в рамках открытия магазина собираются съехать в самого крутого склона в одних купальниках и приглашают звезд, которые любят Misha Combearzon, присоединиться к горячему слалому. В комбинезонах уже были замечены Анфиса Чехова, братья Кристовские, миссис Вселенная 2018 Алиона Хилт и пр.

Misha Combearzon – это не просто теплая одежда, а способ самовыражения и образ жизни. Это комбинезоны для тех, кто готов испытать головокружительную скорость сборов на улицу и полетов в сугроб.