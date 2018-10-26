В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"
9-ый сезон Международного конкурса красоты "Мисс Офис" – это 36 региональных и зарубежных кастингов, 28 000 соискательниц, 1000 гостей на финальном шоу и более 500 000 зрителей онлайн-трансляции. В этом году география конкурса расширилась на несколько сотен тысяч километров, поэтому в финал вышли не только конкурсантки из России, но и из стран СНГ и Европы. Среди них – сотрудницы крупных и малых предприятий, которые занимают различные должности: от администраторов до директоров компаний.
"Надо сказать, что критерии отбора в этом году у нас стали гораздо жестче. Прежде всего, мы строго контролировали выполнение главного требования – работа в офисе. При этом, обращали внимание на то, что это за офис и что это за работа. Придирчивей оценивали и внешние данные девушек: рост, вес, форму и черты лица. Обращали внимание на то, как девушка держится на сцене, может ли она работать с публикой, какие у неё есть сценические таланты. В результате, я уверенна, что мы набрали очень сильный состав. Каждой из них придется очень серьезно поработать, чтобы завоевать звание "Мисс Офис", конкуренция будет очень жесткой", – Светлана Бобрикова, директор конкурса.
Благодаря новому взгляду на традиционное понимание конкурса красоты, перед зрителями состоится не банальная борьба модельных качеств, а палитра деловых навыков, творческих достижений и профессиональных стремлений участниц.
Ведущие вечера – Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.
Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри. Председателем которого выступит бизнес-тренер, общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада.
В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.
В программе вечера:
Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Это событие невозможно пропустить!
Место проведения конкурса: Московский молодежный центр "Планета КВН", Шереметьевская ул., 2.
Итоги будут подведены в конце октября
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