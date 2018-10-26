В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"

1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра "Планета КВН" состоится финальное шоу 9-го сезона международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис-2018"! Из 30-ти финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей (сумма выплачивается на руки, налог оплачивает организатор).

9-ый сезон Международного конкурса красоты "Мисс Офис" – это 36 региональных и зарубежных кастингов, 28 000 соискательниц, 1000 гостей на финальном шоу и более 500 000 зрителей онлайн-трансляции. В этом году география конкурса расширилась на несколько сотен тысяч километров, поэтому в финал вышли не только конкурсантки из России, но и из стран СНГ и Европы. Среди них – сотрудницы крупных и малых предприятий, которые занимают различные должности: от администраторов до директоров компаний.

"Надо сказать, что критерии отбора в этом году у нас стали гораздо жестче. Прежде всего, мы строго контролировали выполнение главного требования – работа в офисе. При этом, обращали внимание на то, что это за офис и что это за работа. Придирчивей оценивали и внешние данные девушек: рост, вес, форму и черты лица. Обращали внимание на то, как девушка держится на сцене, может ли она работать с публикой, какие у неё есть сценические таланты. В результате, я уверенна, что мы набрали очень сильный состав. Каждой из них придется очень серьезно поработать, чтобы завоевать звание "Мисс Офис", конкуренция будет очень жесткой", – Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Благодаря новому взгляду на традиционное понимание конкурса красоты, перед зрителями состоится не банальная борьба модельных качеств, а палитра деловых навыков, творческих достижений и профессиональных стремлений участниц.

Ведущие вечера – Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри. Председателем которого выступит бизнес-тренер, общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада.

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

В программе вечера:

Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям);

Дефиле и творческие номера финалисток;

Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа "Премьер-министр" и актер, исполнитель Гоша Куценко;

After-party – знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от экс-резидента Comedy Club, участника шоу Comedy Woman, актера, сценариста Олега Верещагина.

Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое. А гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов. Это событие невозможно пропустить!

Место проведения конкурса: Московский молодежный центр "Планета КВН", Шереметьевская ул., 2.



