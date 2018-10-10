MICE-CONNECTION-2018: новое слово в индустрии делового туризма
При подготовке MICE-CONNECTION организаторы ставили перед собой амбициозную задачу: синтезировать такой формат, при котором каждая минута мероприятия и каждый квадратный метр площади будут использоваться эффективно. И очевидно, им это удалось.
Новый формат сформировался как антитеза традиционным выставкам. Акценты были сделаны на воркшопы с партнерами – рабочие встречи, обмен опытом, заключение контрактов. Нацеленность – на результат, на получение прибыли, а не на "галочку" в ежедневнике! В качестве генерального партнёра выступил Azimut Hotels Company. В числе участников-exhibitors: отели, DMC, площадки для проведения мероприятий, авиакомпании (группа отелей Radisson, Rixos, Movenpick, Kempinski, Rooms; отели – МРИЯ, Метрополь, Azimut Hotel Moscow, Atlantis, Mazagan, One&Only, Stamba, авиакомпании – S7, Emirates, Royal Air Marc, Gulf Air).
Высокая эффективность достигнута благодаря участию в выставке именно тех персоналий, которые принимают решение и определяют вектор развития компаний. В работе MICE-CONNECTION приняли участие топ-менеджеры, начальники отделов закупок, коммуникаций, HR, PR, собственники бизнеса. Всего – более 300 профессионалов TOP-BUYERS (L’Oréal, GE Healthcare, Megaton, Villeroy-boch, Mary Kay, Yves Rocher east, BMW, ATH, MAXIMICE, Boiron pharm, Аэроклуб Тур, АРТ ТУР, KIA и др.). Тенденции, прогнозы, аналитика, конкретные кейсы, новые разработки – всё это было охвачено в работе мероприятия. Также в рамках MICE-CONNECTION была представлена выставка "Лица Mice", в которой приняли участие ведущие топ-менеджеры компаний-участников. Партнер фотовыставки – Hotel Rosa Springs.
Рабочий ритм: более 800 встреч и переговоров в рамках одного дня. Каждый участник мог оптимально планировать своё время при помощи специального он-лайн сервиса. Поддерживать высокий уровень работоспособности участников помогали такие организационные опции как: кофе-брейк в режиме "нон-стоп", запрет на алкоголь, физкультурные паузы. После деловой части состоялась коктейль-пати с выступлением приглашенной звезды.
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