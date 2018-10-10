MICE-CONNECTION-2018: новое слово в индустрии делового туризма

В Москве, в Petroff Palace, под патронажем National Tourist Union прошло мероприятие, которое по формату и итогам можно назвать уникальным. Более 400 профессионалов MICE-индустрии (область индустрии делового туризма, связанная с организацией деловых, событийных и развлекательных мероприятий) определили перспективы на год, обменялись опытом и заключили новые контракты.



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